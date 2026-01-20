Xavier Kawa-Topor, Pascal Vimenet (dir.), Bande dessinée et cinéma d’animation

Voici l’ouvrage de référence qui manquait à la bande dessinée et au cinéma d’animation. À sa riche et rare iconographie croisée, qui réjouira tous les publics, répondent des textes originaux, fouillés, accessibles et même ludiques. La construction thématique de l’ouvrage en dix grandes parties permet au lecteur d’arpenter aisément espaces connus et zones inconnues, d’enjamber l’histoire et les cultures qui font aujourd’hui de la bande dessinée et du cinéma d’animation deux arts majeurs du xxie siècle.

Au fil des pages, le lecteur découvrira l’incroyable diversité des deux arts et leurs relations tumultueuses depuis deux siècles. Des mangas de Tezuka à Persepolis de Marjane Satrapi et Winshluss, des Amours de M. Vieux-Bois de Rodolphe Töpffer aux facéties de Felix le Chat, de la danse de Jerry avec Gene Kelly aux Building Stories de Chris Ware, des Avengers au professeur Moustache de Marion Montaigne, des Moomins aux premiers incunables tchèques, de l’incontournable Mickey Mouse au truculent Mister Magoo, de Little Nemo à Betty Boop et Popeye, des Pieds Nickelés d’Émile Cohl aux incursions bédéistes de Toulouse-Lautrec, des Maîtres du temps de Laloux et Moebius à Tintin ou Corto Maltese, de Manara aux Schtroumpfs, de Métal hurlant au studio Ghibli, de Muybridge aux Shadoks, de Superman aux Chroniques birmanes de Guy Delisle, Bande dessinée et cinéma d’animation propose un tour du monde en plus de 500 pages et autant d’images.

Lire les premières pages et découvrir le sommaire…