Denis Varaschin, La profession d'un ingénieur savoyard. Charles Devant (1887-1979)

Les histoires générales replacent l’action des capitaines d’industrie dans le cadre de dynamiques profondes et de voies nationales, les études régionales invoquent des modèles territoriaux, alors que les biographies d’entrepreneurs s’intéressent d’abord aux grands noms, des innovateurs aux succès exceptionnels, ou aux faillites retentissantes. Considérer le parcours d’un ingénieur ordinaire devenu patron d’entreprises de taille moyenne favorise le recours à des sources originales, inscrit le temps court d’une vie dans le temps long de l’entremêle‐ment des générations et propose des conclusions qui ne s’inscrivent pas nécessairement dans les schémas globalisants usuels.

C’est à reconstituer la vie de Charles Devant que s’attache cet ouvrage. Ingénieur savoyard ignoré des livres d’histoire, Charles Devant a été chef de service chez Michelin à Clermont­-Ferrand, directeur général chez Vermorel à Villefranche­-sur-Saône et à la Société des forces du Fier à Annecy, président de la Société des mines d’Entrevernes. Il a aussi participé à la consolidation des secteurs traditionnels, et surtout au développement des piliers de la deuxième industrialisation, l’électricité et l’automobile.

Table des matières :

Remerciements

Préface

Prologue. Une histoire singulière ?

Première partie : Charles Devant, acteur de la deuxième industrialisation

Chapitre premier. Ouverture sous le signe du mérite et des réseaux

Chapitre II. Espoirs déçus, de Michelin à Vermorel

Chapitre III. Renaissance en Haute-Savoie

Deuxième partie : Charles Devant, dirigeant pendant la Seconde Guerre mondiale

Chapitre IV. Le choix de la Légion

Chapitre V. Une activité professionnelle sous influence

Troisième partie : Charles Devant, spectateur de l’après-guerre

Chapitre VI. Échapper à l’épuration

Chapitre VII. Fin de carrière en forme de fermetures

Épilogue. De la pluralité des temps et de la diversité des configurations

Bibliographie

Index des noms de personnes et des entreprises

Table des illustrations