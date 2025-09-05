Pierre-Damien Huyghe, La forme-cinéma

​​Le cinéma n'est pas au même titre présent dans tous les films. Ce qu'on appelle ici la forme-cinéma se manifeste davantage en certains qu'en d'autres. Quand elle a lieu, cette forme définit une sensibilité singulière dont on ne peut comprendre la nature qu'en accordant une attention et un traitement particuliers aux capacités intrinsèques des appareils d'enregistrement qui en offrent l’occasion. Si cette attention et ce traitement sont rares, si même ils ne guident pas nécessairement les opérations conduites dans ce qui est pourtant susceptible de relever d’un art des films, c'est parce qu'ils ne se portent pas au secours des logiques du sens. Leur affaire n'est pas de faire droit aux intentions signifiantes mais d'avérer les possibilités esthétiques de l'appareillage d'images propre à l'ère de la reproduction.

Du passage d'un moment de forme-cinéma dans le champ de nos perceptions, nous nous souvenons grandement. Ce passage n'est pourtant pas de part en part attendu : il ne répond pas à la demande la plus classiquement adressée aux images de jouer le jeu expressif et foncièrement discursif de la mimesis. En prenant finalement appui sur l’approche benjaminienne, ce livre montre en quoi pareille demande, quels que soient sa fréquence et les motifs susceptibles de la justifier, distrait la conscience d’époque.​

Pierre-Damien Huyghe est philosophe et professeur émérite en esthétique à l'Université Panthéon-Sorbonne. Pour de l'incidence éditeur, il a notamment publié un premier livre consacré au cinéma, intitulé Le Cinéma avant après (2012) et une suite d'essais à propos du design (sous-titrés à quoi tient le design). Il est également l'auteur de Numérique. La tentation du service (2022, éditions B42), Contre-temps (2017, éditions B42), Art et Industrie (2015, éditions Circé) et Modernes sans modernité (2009, éditions Lignes).

—

—

Table des matières

​Introduction

Analyses

Deux séquences d’appareil (Aldrich)

La forme-cinéma (Antonioni)

Conditions de la critique

L’expérience du cinéma

Film et cinéma

Lectures

L’oubli de la technique (Deleuze)

Geste et gestation (Agamben)

Cinéma et langage (Rancière)

Une question d’intensité (Nancy)

Une haute idée de la distraction (Benjamin)

Critiques

Le tact des Straub-Huillet

Les variations Godard

Conclusion.