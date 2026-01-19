Interstudia, n° 38, 2025 : "Voyages interculturels" (dir. Maricela Strungariu)

Le monde où nous vivons aujourd’hui ne peut plus être pensé en dehors de concepts tels : l’interconnexion, l’interdépendance, la mobilité et la diversité. Le voyage, conçu comme déplacement physique, imaginaire ou virtuel, semble ainsi le mot d’ordre de l’expérience humaine actuelle.

Le voyage implique une sortie du quotidien, une confrontation à un autre espace-temps et la rencontre avec l’altérité, ainsi qu’une opportunité de vivre des expériences interculturelles. L’interaction entre les cultures et les mentalités différentes a un impact significatif sur nos perceptions et les façons dont nous comprenons nos semblables et le monde en général.

Les voyages interculturels sont des expériences de mobilité qui mettent en avant des rencontres directes ou indirectes entre différentes cultures, afin de mieux comprendre d’autres modes de vie et de pensée. Qu’il s’agisse de déménagements temporaires ou permanents, de voyages et d’échanges professionnels ou éducatifs ou des voyages imaginaires, le « voyage interculturel » implique non seulement une mobilité géographique, mais aussi une ouverture à l’apprentissage mutuel, à l’échange d’idées et à l’adaptabilité culturelle, ce qui équivaut à une sortie de soi et à une ouverture vers l’Autre, vers l’Étranger.

Par ce numéro de la revue Interstudia, nous avons eu pour but d’explorer les diverses facettes du voyage interculturel, en valorisant à la fois les théories et les modèles classiques et les nouvelles approches épistémologiques. — Maricela Strungariu

Table des matières

Avant-propos



Ridha Belagrouz

L'impossible traversée : topographies de l'exclusion et poétique de l'enfermement dans L'Impasse de Daniel Biyaoula



Soufiane Miloudi

L’autoreprésentation des voyageurs français au Maroc à l’apogée de l’empire colonial français : le cas de la trilogie de Jean et Jérôme Tharaud

Abdenour Braham

Au pays de mes racines de Marie Cardinal: rhétorique des émotions et poétique du terroir

Qingya Meng

Un barbare en Asie d’Henri Michaux ou le voyage interculturel

Yusuf Topaloğlu, Ali Tilbe, Gökhan Dinar, Kamil Civelek

Exclusion sociale : le passage de la littérature Beur à la littérature de banlieue dans Rue des Pâquerettes de Mehdi Charef



Jean Boris Tenfack Melagho

« Fenêtre sur le monde » : reconfiguration territoriale et culturelle chez Engelbert Mveng dans Balafon

Luisa Messina

L’opposition entre Paris et la périphérie dans les écrits libertins de François-Antoine Chevrier

Georgeta Marinescu

L’influence d’Hérodote sur les Navigations de Nicolas de Nicolay

Felicia Dumas

Les Roumains émigrés en France et leur voyage interculturel bilingue

Inés Martín Pérez

Del análisis del discurso a la interpretación del ethos: fundamentos teóricos y aplicación al discurso político en Marine Le Pen

Delia-Andreea Oprea

La question de la migration dans le discours politique. Le cas des élections roumaines (2024-2025)

Maricela Strungariu

L’autobiographie langagière comme voyage de découverte identitaire

Simina Mastacan

Raconter son parcours linguistique: ressorts discursifs et enjeux du voyage

Andreea-Ștefănica Galiț

La valorisation de l'interculturalité dans les écoles roumaines par le biais des programmes éducatifs

Adriana Pena Mejia

Un voyage artistique imaginé : la mythologie grecque revisitée par des artistes colombiennes des années 1960

COMPTES RENDUS

Studii de lingvistică / Etudes de linguistique, Vol. 13, no. 1, 2023, Éditions de l’Université d’Oradea

« De la forme au sens en modulations linguistiques. Hommage à Annie Kuyumcuyan ». Numéro coordonné par Anne Theissen, Aurélia Elalouf et Georges Kleiber, 221 p.

(Simina Mastacan)

Diaconu, Luminiţa & Jugănaru, Andra (eds.), The Soul’s Communion with God in Western end Byzantine Christianity, Bucureşti, Editura Universitaţii din Bucureşti - Bucharest University Press, colecţia „Mediaevalia”, n. 11/ 2024, 230 p.

(Ana-Maria Răducan)