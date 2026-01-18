"Portée du détail prosaïque : le problème du baromètre". Conf. de Sylvie Thorel (Séminaire "Balzac en perspective(s)", ENS Paris)

Le séminaire “Balzac en perspectives(s)” se poursuit à l’ENS Ulm,

avec pour sujet, cette année : “L’immense fabrique de petites choses”.

Troisième séance, le vendredi 23 janvier, de 10h30 à 12h30, à l’ENS (45 rue d’Ulm, Paris), salle Celan.

Communication de Sylvie Thorel (Université de Lille) :

« Portée du détail prosaïque : le problème du baromètre ».

Pour obtenir un lien de connexion, vous pouvez écrire aux organisateurs.