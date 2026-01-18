Europe, n° 1157-1158 : "Colette"

Colette nous parle aujourd’hui plus que jamais. Sa liberté de penser, d’agir, de sentir, lui permit d’offrir à notre littérature de nouveaux personnages de femmes et d’aborder des thèmes jusqu’alors ignorés des romanciers de son temps. Le monde de Colette, c’est le nôtre, mais perçu à travers toute la richesse de ses sens. Dans une époque où nos liens avec la nature se sont défaits et où la puissance de mort semble prendre le pas sur la puissance de vie, relire Colette pourrait bien être un acte salutaire.

Sommaire & préface…