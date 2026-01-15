Médiévales, n° 89 : "Routes d’Orient et d’Occident" (dir. Benhima Yassir, Gilotte Sophie, Rousset Marie-Odile)

Sous la direction de Benhima Yassir, Gilotte Sophie, Rousset Marie-Odile

Pèlerins, marchands et autres voyageurs sillonnent les routes médiévales, y compris dans des espaces inhospitaliers, ignorant sans doute que les infrastructures routières qu’ils empruntaient ont fait l’objet d’aménagements complexes.

En croisant les approches et en interrogeant plusieurs types de sources écrites ou archéologiques, les études réunies ici ouvrent de nouvelles perspectives à l’étude de la route médiévale dans les différentes manifestations de sa matérialité : son tracé, son entretien, son rapport au paysage naturel et anthropique. Ce dossier traite aussi de l’implication des pouvoirs politiques dans la fondation, le contrôle et l’exploitation fiscale et économique de ces grandes infrastructures territoriales.

Auteur·ices : Benhima Yassir, Brechon Franck, Dacko Marion, Gilotte Sophie, Martinez Damien, Mouton Jean-Michel, Rousset Marie-Odile, San Juan Perez Alba, Torró Josep, Vigouroux Élodie, Groult Marie, Lucken Christopher, Gravel Martin.

Table des matières

Routes d’Orient et d’Occident

Les structures matérielles de la route médiévale : remarques préliminaires

Yassir Benhima

Des animaux dans le droit chemin. Les bêtes de somme dans la littérature jurisprudentielle de l’Occident musulman médiéval

Franck Brechon

Travaux routiers et pouvoirs à la fin du Moyen Âge. L’exemple des routes du Sud-Est du Massif central

Marion Dacko et Damien Martinez

Voyager dans la cité arverne aux Ve et VIe siècles : sources textuelles et données archéologiques

Jean-Michel Mouton

Quand le calife prend la route. Le transfert du califat fatimide d’Ifrīqiya en Égypte et la traversée de la Libye par le calife al-Mu‘izz en 973

Alba San Juan Pérez

Une route commerciale omeyyade à l’époque d’al-Ḥakam II : eau et pouvoir dans le Sahara occidental médiéval

Josep Torró

Routes, chariots, auberges : trois éléments de la restructuration des voies dans le royaume de Valence après la conquête chrétienn

Élodie Vigouroux

Les aménagements de la route syrienne du pèlerinage à La Mecque, au Moyen Âge, et le cas de Ḫirbat al-Dūsaq (Jordanie)

ESSAIS ET RECHERCHES

Marie Groult

De gestes et de paroles : serments et promesses dans les ordres de chevalerie royaux et princiers à la fin du Moyen Âge

Christopher Lucken

Le dit de l’Invention des métiers (Rosarius, II, 3). L’intelligence des animaux à l’origine du travail des êtres humains

POINT DE VUE

Martin Gravel

Rejouer avec le feu : Dangereux rituel, vingt-cinq ans après

NOTES DE LECTURE