Médiévales, n° 89 : "Routes d’Orient et d’Occident" (dir. Benhima Yassir, Gilotte Sophie, Rousset Marie-Odile)
Sous la direction de Benhima Yassir, Gilotte Sophie, Rousset Marie-Odile
Pèlerins, marchands et autres voyageurs sillonnent les routes médiévales, y compris dans des espaces inhospitaliers, ignorant sans doute que les infrastructures routières qu’ils empruntaient ont fait l’objet d’aménagements complexes.
En croisant les approches et en interrogeant plusieurs types de sources écrites ou archéologiques, les études réunies ici ouvrent de nouvelles perspectives à l’étude de la route médiévale dans les différentes manifestations de sa matérialité : son tracé, son entretien, son rapport au paysage naturel et anthropique. Ce dossier traite aussi de l’implication des pouvoirs politiques dans la fondation, le contrôle et l’exploitation fiscale et économique de ces grandes infrastructures territoriales.
Auteur·ices : Benhima Yassir, Brechon Franck, Dacko Marion, Gilotte Sophie, Martinez Damien, Mouton Jean-Michel, Rousset Marie-Odile, San Juan Perez Alba, Torró Josep, Vigouroux Élodie, Groult Marie, Lucken Christopher, Gravel Martin.
—
Table des matières
Routes d’Orient et d’Occident
Coordonné par Yassir Benhima, Sophie Gilotte et Marie-Odile Rousset
Yassir Benhima, Sophie Gilotte et Marie-Odile Rousset
Les structures matérielles de la route médiévale : remarques préliminaires
Yassir Benhima
Des animaux dans le droit chemin. Les bêtes de somme dans la littérature jurisprudentielle de l’Occident musulman médiéval
Franck Brechon
Travaux routiers et pouvoirs à la fin du Moyen Âge. L’exemple des routes du Sud-Est du Massif central
Marion Dacko et Damien Martinez
Voyager dans la cité arverne aux Ve et VIe siècles : sources textuelles et données archéologiques
Jean-Michel Mouton
Quand le calife prend la route. Le transfert du califat fatimide d’Ifrīqiya en Égypte et la traversée de la Libye par le calife al-Mu‘izz en 973
Alba San Juan Pérez
Une route commerciale omeyyade à l’époque d’al-Ḥakam II : eau et pouvoir dans le Sahara occidental médiéval
Josep Torró
Routes, chariots, auberges : trois éléments de la restructuration des voies dans le royaume de Valence après la conquête chrétienn
Élodie Vigouroux
Les aménagements de la route syrienne du pèlerinage à La Mecque, au Moyen Âge, et le cas de Ḫirbat al-Dūsaq (Jordanie)
ESSAIS ET RECHERCHES
Marie Groult
De gestes et de paroles : serments et promesses dans les ordres de chevalerie royaux et princiers à la fin du Moyen Âge
Christopher Lucken
Le dit de l’Invention des métiers (Rosarius, II, 3). L’intelligence des animaux à l’origine du travail des êtres humains
POINT DE VUE
Martin Gravel
Rejouer avec le feu : Dangereux rituel, vingt-cinq ans après
NOTES DE LECTURE