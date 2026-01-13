Romantisme, n° 210 (4/2025) : "La politesse"
Sommaire prochaine accessible en ligne via Cairn
Introduction. L’empire des signes : prescrire et écrire la politesse, François Kerlouégan Lire le résumé
La politesse ressuscitée par le coeur : l’exemple des romans d’Astolphe de Custine, Samantha Caretti Lire le résumé
Musset et la distinction nobiliaire : de l’urbanité à l’incivilité, Camille Trucart Lire le résumé
La « science des manières » : Balzac, herméneute des « grandes petites choses », Céline Duverne Lire le résumé
« Sinon impertinente, du moins brusque » : politesse et sentiment national dans Jane Eyre de Charlotte Brontë, Jeanne Barangé Lire le résumé
Politesse et transgression dans le théâtre comique fin-de-siècle. Madame Sans-Gêne (1893) de Victorien Sardou et La Dame de chez Maxim (1899) de Georges Feydeau, Eléa Moreau Lire le résumé
Le tact et le text(il)e : la politesse à l’œuvre chez Octave Uzanne, Cyril Barde Lire le résumé
L’énigme du non-dit et le mystère de l’indicible. Autour du dénouement de Lucrèce Borgia, Tsolag Paloyan Lire le résumé
Résumés
Comptes rendus