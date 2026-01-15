Clio, n° 62 : "Scènes théâtrales émancipatrices" (dir. Lorraine Wiss, Olivier Neveux)

Des scènes comiques de la Grèce antique aux scènes queer d’aujourd’hui, ce numéro de Clio, « Scènes théâtrales émancipatrices » aborde la vie théâtrale à travers les âges et les genres. En mettant l’accent sur les questions d’émancipation, il est question de la manière dont le théâtre offre des espaces et des rôles pour déjouer les normes de genre. Pièces de théâtre et voix de comédiennes se font entendre dans une polyphonie parfois doloriste, parfois triomphante. Les articles du dossier, commentaire de document, état de la recherche et comptes rendus de publications récentes donnent à voir la vitalité d’une recherche qui croise l’histoire du théâtre et l’histoire du genre.

Sommaire en ligne via Cairn…