L'Amitié guérinienne, n° 204 (dir. Marie-Catherine Huet-Brichard)

L'Amitié guérinienne. Revue annuelle des Amis des Guérin 2025, n° 204

Sous la direction de Marie-Catherine Huet-Brichard

Paris, Classiques Garnier, coll. « L'Amitié guérinienne », n° 204, 2026.

La revue aborde la vie, l’écriture, la spiritualité, la psychologie, le rayonnement de Maurice et Eugénie Guérin et éclaire d’un aspect particulier les études littéraires éditées par ailleurs.

Sommaire…

Lire les résumés…