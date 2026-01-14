Les Cahiers du dictionnaire 2025, n° 17 :

"La fragmentation de la langue dans le dictionnaire. Dictionnaire et polylexicalité"

Sous la direction de Giovanni Dotoli, Paweł Golda, Salah Mejri et Eric Turcat

Paris, Classiques Garnier, coll. « Les Cahiers du dictionnaire », n° 17, 2026.

Les Cahiers du dictionnaire sont un lieu de réflexion et de rencontres consacré à l'accès lexical à travers l'étude du dictionnaire où « chaque mot est un univers virtuel que la parole et l'écrit actualisent […] dans une unité de sens » (Alain Rey).

Sommaire…

Lire les résumés…