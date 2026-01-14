La Revue des lettres modernes, n° 1, série Minores XIX-XX, n° 7, 2026 : "Pierre Benoit ou les inconvénients du roman populaire" (dir. Stéphane Maltère)
Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Classiques Garnier)
"Pierre Benoit ou les inconvénients du roman populaire"
Sous la direction de Stéphane Maltère
Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », n° 1, série « Minores XIX-XX, n° 7 », 2026.
Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.