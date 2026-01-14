Revue
Nouvelle parution
La Revue des lettres modernes, n° 1, série Minores XIX-XX, n° 7, 2026 :

La Revue des lettres modernes, n° 1, série Minores XIX-XX, n° 7, 2026 : "Pierre Benoit ou les inconvénients du roman populaire" (dir. Stéphane Maltère)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "La Revue des lettres modernes", 2026
  • EAN : 9782406200000
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20001-7
  • ISSN : 0035-2136
  • Numéro : 7
  • 307 pages
  • Prix : 38 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Classiques Garnier)

La Revue des lettres modernes 2026 – 1

"Pierre Benoit ou les inconvénients du roman populaire"

Sous la direction de Stéphane Maltère

Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », n° 1, série « Minores XIX-XX, n° 7 », 2026.

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.

Sommaire…

Lire les résumés…