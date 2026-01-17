Agenda
Cycle de conférences d’Agrégation de Lettres Classiques et Modernes 2026 (Université Côte d'Azur, en ligne)

Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Muriel Lafond)

Cycle de conférences d’Agrégation de Lettres Classiques et Modernes 2026 (Université Côte d'Azur)

6e édition (en ligne)

Programme

Lundi 26 janvier

11h-12h30

Anne Paupert (Université Paris Cité) : « L’amour au féminin dans Cligès »

Mardi 27 janvier

9h-10h30

Damien Fortin (Sorbonne Université) : « La mélancolie dans les Poésies de Deshoulières »

15h-16h30

Pierre Pontier (Sorbonne Université) : « Sparte dans les deux premiers livres des Helléniques » (Xénophon)

Vendredi 30 janvier 

11h-12h

Samuel Molin (CPGE Lycée Berthollet - Annecy) : « Le style de Chrétien de Troyes dans le Cligès : l’exemple des métaphores » 

13h30-15h

Bernd Renner (City University of New York) : « ‘Le feu saint Antoine vous arde’ : la rhétorique de la provocation du Pantagruel »

15h30-17h

Claude La Charité (Université du Québec, Rimouski) : « Rabelais et la médecine dans Pantagruel »

Lundi 2 février

15h-16h30

Valentine Dusseuil (Université du Littoral Côte d’Opale) : « Le juste et le droit dans Crispin rival de son maître et Turcaret de Lesage »

17h-18h30

Xavier Bourdenet (Université Rennes 2) : « Claire de Duras : malaise dans la communication »

Mardi 3 février

16h30-18h

Pascale Paré-Rey (Université Jean-Moulin Lyon 3) : « Égalité, fraternité, perversité » (Sénèque)

Mercredi 4 février

15h-17h

Charles Delattre (Université de Lille) : « Les jeux de doubles sémantiques chez Hésiode »

Vendredi 6 février

11h30-13h

Déborah Roussel (Université de Tours) : « Pline le Jeune et la poésie dans les livres I et III de la correspondance »

Organisation : Muriel Lafond et Stéphanie Le Briz

muriel.lafond@univ-cotedazur.fr

stephanie.le-briz@univ-cotedazur.fr

Pour assister aux visio-conférences : 

https://univ-cotedazur.zoom.us/j/87528894269?pwd=xYvC3tSbOIK8R0ZUbyao8spUbpZGGU.1

Code de réunion : 674173.