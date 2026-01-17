Cycle de conférences d’Agrégation de Lettres Classiques et Modernes 2026 (Université Côte d'Azur, en ligne)

Cycle de conférences d’Agrégation de Lettres Classiques et Modernes 2026 (Université Côte d'Azur)



6e édition (en ligne)

—

Programme

Lundi 26 janvier

11h-12h30

Anne Paupert (Université Paris Cité) : « L’amour au féminin dans Cligès »

Mardi 27 janvier

9h-10h30

Damien Fortin (Sorbonne Université) : « La mélancolie dans les Poésies de Deshoulières »

15h-16h30

Pierre Pontier (Sorbonne Université) : « Sparte dans les deux premiers livres des Helléniques » (Xénophon)

Vendredi 30 janvier

11h-12h

Samuel Molin (CPGE Lycée Berthollet - Annecy) : « Le style de Chrétien de Troyes dans le Cligès : l’exemple des métaphores »

13h30-15h

Bernd Renner (City University of New York) : « ‘Le feu saint Antoine vous arde’ : la rhétorique de la provocation du Pantagruel »

15h30-17h

Claude La Charité (Université du Québec, Rimouski) : « Rabelais et la médecine dans Pantagruel »

Lundi 2 février

15h-16h30

Valentine Dusseuil (Université du Littoral Côte d’Opale) : « Le juste et le droit dans Crispin rival de son maître et Turcaret de Lesage »

17h-18h30

Xavier Bourdenet (Université Rennes 2) : « Claire de Duras : malaise dans la communication »

Mardi 3 février

16h30-18h

Pascale Paré-Rey (Université Jean-Moulin Lyon 3) : « Égalité, fraternité, perversité » (Sénèque)

Mercredi 4 février

15h-17h

Charles Delattre (Université de Lille) : « Les jeux de doubles sémantiques chez Hésiode »

Vendredi 6 février

11h30-13h

Déborah Roussel (Université de Tours) : « Pline le Jeune et la poésie dans les livres I et III de la correspondance »

—

Organisation : Muriel Lafond et Stéphanie Le Briz

muriel.lafond@univ-cotedazur.fr

stephanie.le-briz@univ-cotedazur.fr

—

Pour assister aux visio-conférences :

https://univ-cotedazur.zoom.us/j/87528894269?pwd=xYvC3tSbOIK8R0ZUbyao8spUbpZGGU.1

Code de réunion : 674173.