Cycle de conférences d’Agrégation de Lettres Classiques et Modernes 2026 (Université Côte d'Azur, en ligne)
6e édition (en ligne)
Programme
Lundi 26 janvier
11h-12h30
Anne Paupert (Université Paris Cité) : « L’amour au féminin dans Cligès »
Mardi 27 janvier
9h-10h30
Damien Fortin (Sorbonne Université) : « La mélancolie dans les Poésies de Deshoulières »
15h-16h30
Pierre Pontier (Sorbonne Université) : « Sparte dans les deux premiers livres des Helléniques » (Xénophon)
Vendredi 30 janvier
11h-12h
Samuel Molin (CPGE Lycée Berthollet - Annecy) : « Le style de Chrétien de Troyes dans le Cligès : l’exemple des métaphores »
13h30-15h
Bernd Renner (City University of New York) : « ‘Le feu saint Antoine vous arde’ : la rhétorique de la provocation du Pantagruel »
15h30-17h
Claude La Charité (Université du Québec, Rimouski) : « Rabelais et la médecine dans Pantagruel »
Lundi 2 février
15h-16h30
Valentine Dusseuil (Université du Littoral Côte d’Opale) : « Le juste et le droit dans Crispin rival de son maître et Turcaret de Lesage »
17h-18h30
Xavier Bourdenet (Université Rennes 2) : « Claire de Duras : malaise dans la communication »
Mardi 3 février
16h30-18h
Pascale Paré-Rey (Université Jean-Moulin Lyon 3) : « Égalité, fraternité, perversité » (Sénèque)
Mercredi 4 février
15h-17h
Charles Delattre (Université de Lille) : « Les jeux de doubles sémantiques chez Hésiode »
Vendredi 6 février
11h30-13h
Déborah Roussel (Université de Tours) : « Pline le Jeune et la poésie dans les livres I et III de la correspondance »
Organisation : Muriel Lafond et Stéphanie Le Briz
