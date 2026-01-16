Farah Zaïem (dir.), Linguistique et colonialisme cinquante ans après. Nouveaux concepts, nouvelles résistances

inguistique et colonialisme de Louis-Jean Calvet (1974) a constitué, dans l’histoire de la sociolinguistique, une étape majeure. En proposant une étude des rapports entre langue, pouvoir et colonisation fondés sur la domination et la soumission culturelles et en définissant le concept de glottophagie, il a ouvert une nouvelle voie dans les études linguistiques à proprement parler. Cinquante ans après, la lecture de Calvet est revisitée par des chercheurs de France, de Tunisie, du Mali, du Maroc, de l’Algérie et du Brésil, et les concepts premiers sont redéfinis à la lumière de formes colonialistes nouvelles. La domination linguistique, institutionnalisée ou non, est interrogée, dans les travaux réunis, en tant qu’un moteur de pratiques résistantes visant la résilience de parlers locaux menacés, la révision de politiques éducatives à redresser, ou encore la redéfinition des trames socioculturelles et leurs modes de communication et de construction identitaire.

Textes issus du colloque de Hammamet, Tunis, 21-23 octobre 2024.

Contributeurs, par ordre alphabétique : Myriam Achour, Philippe Blanchet-Lunati, Henri Boyer, Louis-Jean Calvet, Ibtissem Chachou, Raja Chennoufi-Ghalleb, Alain Di Meglio, Christian Lagarde, Abdelouahad Mabrour, Amidou Maïga, Samir Marzouki, Dalila Morsly, Gilvan Müller de Oliveira, Claudie Pion-Pellet, Sébastien Quenot.