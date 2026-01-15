Poétiques et figures de la liberté et de l’existence dans les lettres, les arts et la pensée polonaise (XIXᵉ–XXIᵉ s.) (INALCO, CREE, Paris)

Colloque international

Poétiques et figures de la liberté et de l’existence dans les lettres, les arts et la pensée polonaise (XIXᵉ–XXIᵉ siècles)

Paris, INALCO, CREE – Auditorium Georges-Dumézil, 2 rue de Lille, 75007 Paris

les 16–17 mars 2026.

Ce colloque international s’inscrit dans le cadre d’un cycle de recherche au long cours, conçu par le Professeur Piotr Biłos au sein du Centre de Recherches Europe-Eurasie, CREE de l'Inalco, intitulé :

Formes, expériences et quête de liberté : la littérature, les arts et la pensée polonaise dans un contexte global

À vocation résolument interdisciplinaire, la rencontre réunira des chercheuses et chercheurs venus de Pologne, de France et d’autres pays, issus notamment des champs de la littérature, de l’histoire, de la philosophie, des études culturelles et de l’histoire de l’art. Elle a pour ambition de repenser la place de la culture polonaise dans un horizon global, ainsi que les modalités contemporaines de sa transmission, de sa réception et de sa mise en relation avec d’autres traditions intellectuelles et artistiques.

Conçu comme un moment de seuil et d’impulsion, ce colloque constitue le premier jalon d’un ensemble d’initiatives scientifiques appelées à se développer dans la durée. Il vise à faire de Paris un lieu privilégié de réflexion sur les lettres, les arts et la pensée polonaise dans leur dimension européenne et mondiale, ouvert à la pluralité des approches, des sensibilités et des cadres théoriques.

Axes et problématiques

Le projet propose de reconsidérer les transformations de la littérature et de la pensée polonaises du XIXᵉ au XXIᵉ siècle à partir de trois notions-clés étroitement articulées : liberté, existence et relation.

· La liberté, notion centrale au XIXᵉ siècle et au début du XXᵉ, renvoie aux imaginaires de l’héroïsme, de l’émancipation et de la lutte politique et nationale.

· L’existence, plus caractéristique de la modernité tardive et de la postmodernité, exprime au contraire l’incertitude, la fragilité du sens, l’expérience du traumatisme et la dimension relationnelle du vivre.

Entre ces deux pôles s’opère un déplacement majeur : de la liberté conquérante vers une existence partagée, affective, vulnérable, voire écologique et planétaire.

Les cadres théoriques mobilisés pourront croiser notamment :

· la phénoménologie de l’expérience,

· les ontologies relationnelles,

· le posthumanisme,

· les affect studies,

· ainsi que les approches comparatistes et transnationales.

Trois blocs thématiques structurants

Les propositions de communication pourront s’inscrire dans l’un des trois ensembles suivants (sans s’y limiter) :

1. La liberté comme projet – XIXᵉ siècle

(émancipation, nation, modernité, romantisme, utopies politiques et culturelles)

2. L’existence à l’épreuve de la catastrophe – XXᵉ siècle

(guerres, totalitarismes, exil, témoignage, crise du sujet et du langage)

3. L’existence dispersée et planétaire – XXIᵉ siècle

(mondialisation, posthumanisme, écopoétique, migrations, nouvelles formes de subjectivité)

Les contributions pourront porter sur des œuvres littéraires, des corpus artistiques, des figures intellectuelles, mais aussi sur des problématiques esthétiques, culturelles ou philosophiques, dans une perspective diachronique, comparatiste ou interdisciplinaire.

Panel spécial / Table ronde

« Akcent » – frontières, diaspora, circulation internationale

Les marges au centre : « Akcent », Lublin et les imaginaires centre-européens de la liberté

Participants :

Bogusław Wróblewski (UMCS, rédacteur en chef de Akcent)

Aneta Wysocka (professeure habilitée, UMCS)

Axes thématiques :

l’activité de la revue « Akcent » dans la circulation internationale de la culture,

la publication d’auteurs polonais hors de Pologne,

la promotion des littératures de la diaspora,

l’idée de frontière et le dialogue entre les littératures européennes.

COMITE SCIENTIFIQUE

Piotr Biłos

Anna Janicka

Anna Jamrozek-Sowa

Marek Kornat

Jarosław Ławski

Jerzy Malinowski

Anna Nasiłowska

Maciej Urbanowski

Violetta Wejs-Milewska

Responsable :

Piotr Biłos, Inalco, CREE

—

Modalités de soumission

Les propositions de communication (en français ou en anglais) devront comporter :

· un résumé de 300 à 400 mots,

· une courte notice bio-bibliographique,

· l’affiliation institutionnelle.

Date limite d’envoi : 5 février 2026

Adresse de soumission : piotr_bilos@hotmail.fr