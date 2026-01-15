"Regarder les autres : romans haïtiens et occupation américaine". Conf. de Nadève Ménard (en ligne)

Regarder les autres: romans haïtiens et occupation américaine

par Nadève Ménard (Professeure à l’École Normale Supérieure de l’Université d’État d’Haïti)

27.01.2026 / 14h15-15h45.

Si personnages et décors étrangers sont présents dans la littérature haïtienne dès la naissance de cette dernière, l’expérience de l’occupation américaine du pays entre 1915 et 1934 investira cette présence d’un poids supplémentaire. Les écrivains et écrivaines de l’époque multiplient les perspectives et stratégies narratives pour dresser le portrait de ceux et celles qui voudraient imposer leur volonté au peuple haïtien. Dans cette intervention, il sera surtout question de la représentation des personnages étrangers dans les six romans haïtiens publiés durant la période qui traitent de l’occupation.

Corpus de la conférence : Les Simulacres de Fernand Hibbert (1923), Le Choc de Léon Laleau (1932), Le Nègre Masqué de Stéphen Alexis (1933), La Blanche Négresse de Cléante Desgraves-Valcin (1934), Le Joug d’Annie Desroy (1934) et Viejo de Maurice Casséus (1935).

Nadève Ménard est Professeure de littérature à l’École Normale Supérieure de l’Université d’État d’Haïti. Elle s’intéresse à la représentation de l’occupation américaine dans la littérature haïtienne, ainsi qu’à celle des conflits politiques, du paysage linguistique haïtien et du rapport entre les genres. Nadève Ménard a coordonné le volume Écrits d’Haïti: perspectives sur la littérature haïtienne contemporaine (1986-2006) (Karthala, 2011) et le numéro spécial du Journal of Haitian Studies sur Michel-Rolph Trouillot (2013). Elle est l’auteure de Lyonel Trouillot, Les Enfants des héros: étude critique (Champion, 2016) et une des co-éditeures de The Haiti Reader : History, Culture, Politics (Duke, 2020). Elle a aussi traduit plusieurs textes dont le dernier en date est Haïti aux Haïtiens de Louis Joseph Janvier (LUP, 2023). Nadève Ménard travaille actuellement sur un manuscrit intitulé Enduring Myths: Scholars and Stories about Haitian Literature sous contrat chez Liverpool University Press.

