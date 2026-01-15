Séminaire de l'Equipe Barthes (ITEM & LAMO, ENS Paris)

La deuxième séance de l’équipe Barthes (ITEM, LAMO) se tiendra à l’ENS de Paris (45 rue d’Ulm). Ouverte à tous, elle a lieu ce samedi 17 janvier, de 14h à 16h.

Elle sera consacrée à l'actualité récente de la Revue Roland Barthes et accueillera Marie Gil, co-directrice du numéro sur "Barthes et la question homosexuelle"

ainsi qu'Alexandru Matei et Adrien Chassain, respectivement directeur et coordinateur du numéro sur "Les usages contemporains de Barthes".

—

Vous pouvez accéder à notre revue en ligne directement ici : Revue Roland Barthes, ou directement depuis les annonces de parution sur Fabula.