Leçons de la Commune

Le 18 mars 1871 sonne comme une date ineffaçable, glorieuse pour les uns, maudite pour les autres. Ce jour-là Paris s’insurge. Après avoir subi le siège des Prussiens, la ville refuse d’être désarmée par le gouvernement de M. Thiers. S’ensuit l’instauration de la Commune, qui se maintiendra soixante-douze jours avant d’être écrasée par l’armée versaillaise au terme d’une "Semaine sanglante". Dans La Commune. La guerre civile des Français (18 mars 1871) qui paraît dans la série "Les journées qui ont fait la France" des éditions Gallimard, Michel Winock retrace cette journée dramatique. Il met au jour les déchirements de la nation, la genèse de la révolution qui prendra le caractère d’une guerre civile dont il s’efforce de sonder les ressorts. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage… Signalons au passage la réédition dans la collection Folio de Jours anciens de l'historien, paru en 2020.

Les mêmes presses rééditent avec une préface de Michelle Perrot la célèbre biographie de Louise Michel par Édith Thomas, paru à titre posthume en 1971, l’année du centenaire de la Commune. Fabula vous propose de feuilleter l'ouvrage…

(Illustr. : Vue générale du parc d'artillerie de la Butte Montmartre, 18 mars 1871 ©AFP)