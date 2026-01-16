Édith Thomas, Louise Michel (postface de Michelle Perrot)

Archiviste paléographe, formée par l’École des chartes, Édith Thomas s’est fait connaître d’abord comme auteure de romans. Rapidement engagée dans la presse de gauche pendant la guerre d’Espagne, membre active de la Résistance, au sein de laquelle elle fonde, avec Jean Paulhan et Claude Morgan, le Comité national des écrivains, elle adhère au Parti communiste en 1942 ; elle le quittera en 1949. Historienne et féministe, elle publie Les Femmes de 1848, avant d’enquêter sur le rôle des révoltées pendant la Commune. D’où son livre fameux Les « Pétroleuses » (1963). L’une d’elles, qui assume carrément ce terme injurieux infligé par les Versaillais, était Louise Michel, devenue une figure emblématique de l’insurrection parisienne de 1871.

Dans cette biographie célèbre, jamais remplacée, Édith Thomas retrace la vie de cette femme hors du commun, avec sympathie mais aussi avec la rigueur qu’impose le métier d’historien, servie par une écriture de romancière.

Comment la modeste institutrice Louise, qui s’essaie à la poésie et entretient une correspondance affectueuse avec Victor Hugo, est-elle devenue une combattante de la Commune ? Comment, après sa déportation en Nouvelle-Calédonie, s’est-elle lancée dans une infatigable campagne en faveur du socialisme anarchiste ? Édith Thomas raconte cette vie exaltée dans un ouvrage pionnier à tant d’égards.

Paru en 1971, l’année du centenaire de la Commune, il était posthume : Édith Thomas l’avait achevé juste avant de mourir. Le voici réédité avec une préface inédite de Michelle Perrot.

