Une autre histoire de l'économie

Dans une France en pleine révolution industrielle, entre les chantres du libéralisme économique et les rêveurs d’utopies, une troisième voie a tenté de se frayer un chemin : celle des économistes non-conformistes. Ni marginaux ni dogmatiques, ils ont été les premiers à dénoncer la misère ouvrière, les journées de travail interminables et l’absence de protection sociale. Dans un livre qui paraît non pas au Grand Soir mais aux Petits Matins, Denis Clerc retrace la trajectoire de ces Économistes non-conformistes en France au XIXe siècle, analyse leurs propositions et interroge les raisons de leur occultation. Exclus des sphères de pouvoir intellectuel et divisés entre eux, ces penseurs n’ont jamais pu constituer une véritable école. Pourtant, nombre de leurs idées – réduction du temps de travail, protection contre le chômage… – s’imposeront plusieurs décennies plus tard. En revisitant ces figures méconnues – parmi lesquelles Jean de Sismondi et Louis Blanc, mais aussi une dizaine d’autres restées dans l’ombre –, cet ouvrage éclaire une histoire alternative de l’économie, guidée par une exigence de justice sociale et par la volonté de corriger les déséquilibres du capitalisme naissant.

Rappeler la livraison de la revue Fabula-LhT supervisée par Claire Pignol et Christophe Reffait sous le titre "Inventer l'économie", adossée à un dossier critique d'Acta fabula sur les relations entre littérature et économie, mais aussi la (riche) entrée "Économie" de l'index de notre revue des parutions.