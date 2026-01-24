En famille

Outre des travaux sur Rousseau, dont un essai consacré aux rapports entre Anthropologie, morale et politique dans l'œuvre du philosophe sous le titre L'Histoire de la raison (Champion) et une toute récente réédition de la Profession de foi du vicaire savoyard qui figure au livre IV de l'Émile (GF-Flammarion), on doit à Gabrielle Radica d'avoir initié une réflexion philosophique sur la famille, notamment avec un volume collectif paru chez Vrin : Philosophie de la famille. Communauté, normes et pouvoirs. Elle fait aujourd'hui paraître La famille des classiques. Parenté, mariage et propriété dans la philosophie des XVIIe et XVIIIe sicèles dans la collection "La croisée des chemins" des éditions de l'ENS dont les titres sont progressivement mis en ligne sur OpenEdition. La famille moderne n'est plus, mais son histoire reste indispensable pour qui veut comprendre qu'elle a constitué à la fois un repoussoir et un laboratoire de la famille contemporaine. "Nous héritons d’une institution complexe dans laquelle la hiérarchie, la division du travail, la différence sexuelle et générationnelle, la subsistance, le soin, les sentiments et les modalités de l’affiliation ont été bouleversés. Faire l’histoire de la famille moderne, c’est aussi la restituer dans les doctrines philosophiques classiques qui lui consacrèrent une vive attention. Grotius, Hobbes, Locke, Pufendorf, Montesquieu, Rousseau et Diderot : tous ces auteurs ont été des philosophes de la famille, tous ont affiné leurs notions afin d’intégrer la famille dans leur théorie politique et leur ontologie sociale".

(Illustr. : Le Gâteau des rois (1774) de Jean-Baptiste Greuze, Musée Fabre, Montpellier)