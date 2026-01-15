Caroline Marie, Anne Chassagnol, Sylvie Kleiman-Lafon (eds.), Literary Museums at Home: Exhibiting and Experiencing Literature Indoors

Ce livre, à la croisée de la culture matérielle, de la théorie des objets, de la fiction et de la muséologie, explore les différentes manières dont la littérature est exposée dans la sphère intime du foyer. Si l’ouvrage combine des chapitres académiques, couvrant une grande variété de genres littéraires, de siècles et de pays, ainsi que des entretiens avec des directeurs de musée vivant actuellement dans une maison-musée, il attire l’attention sur la dualité qui caractérise ces paysages littéraires, qui sont à la fois des lieux d’exposition et de production de la littérature. Le livre s’intéresse aux façons passées ou présentes dont les écrivains et les amateurs de littérature habitent leur domicile, en particulier lorsque ces lieux deviennent des espaces muséaux de leur vivant, et lorsque les objets accumulés par ces littérateurs-curateurs sont intimement liés à leur écriture.

Table of contents

Introduction. Curating Literature Indoors. Breaking the Wall Between Homes and Museums

Caroline Marie

Living in a Museum, Opening the Home. A Conversation with Dylan Jonas Stone, visual artist. Dylan Jonas Stone: Life in a Living Archive

Caroline Marie

Part One. Inhabiting a Literary Home: Workshops where Literature is Manufactured – Habiter une maison littéraire : l’atelier de fabrique du littéraire

Auguste Comte en son appartement musée : bureau, église et cénacle (1841-1857)

David Labreure

Presqu’île des avant-gardes : formes de vie littéraire dans l’appartement d’un érudit nantais. Les médiations muséales d’un espace intime

Laurence Perrigault

Habiter un musée, ouvrir la maison. Conversation avec Nicole Bertolt, mandataire de l’œuvre de Boris Vian. « Parlez-moi de Boris » : Vivant, l’appartement de Vian

Anne Chassagnol & Caroline Marie

Part Two. At Home with Literature: Museums of the Touch – La littérature à la maison : un musée du toucher

Habiter la littérature, vivre en intimité avec le poète : éventails, jardins et encriers en Chine, XVe–XVIIIe siècles

Cédric Laurent

Home to Roost: French Literary Games of Goose, from the 1670s to the 1870s

Gemma Tidman

Doll’s Houses and Miniature Museums: Rumer Godden’s Salvaged (Literary) Homes

Chloe Flower

Living in a Museum, Opening the Home. A Conversation with Elizabeth Emery, Professor of French at Montclair State University. The Invisible Woman Writer and Collector: How Clémence d’Ennery was Erased from her Own House Museum

Anne Chassagnol

Part Three. Self-Reflexive Hybrid Spaces: Poetic Counter-Museums – Mise en abyme d’espaces hybrides : un contre-musée poétique

« Automuseografie ». Collections personnelles et récit de soi dans l’iconotexte italien contemporain

Lavinia Torti

House Museums in Contemporary Irish Women’s Poetry

Virginie Trachsler

Habiter un musée, ouvrir la maison. Conversation avec Alexia Guggémos, critique d’art et fondatrice du Musée du sourire. Vivre en poétesse dans le Musée du sourire

Anne Chassagnol & Caroline Marie