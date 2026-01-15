Caroline Marie, Anne Chassagnol, Sylvie Kleiman-Lafon (eds.), Literary Museums at Home: Exhibiting and Experiencing Literature Indoors
Ce livre, à la croisée de la culture matérielle, de la théorie des objets, de la fiction et de la muséologie, explore les différentes manières dont la littérature est exposée dans la sphère intime du foyer. Si l’ouvrage combine des chapitres académiques, couvrant une grande variété de genres littéraires, de siècles et de pays, ainsi que des entretiens avec des directeurs de musée vivant actuellement dans une maison-musée, il attire l’attention sur la dualité qui caractérise ces paysages littéraires, qui sont à la fois des lieux d’exposition et de production de la littérature. Le livre s’intéresse aux façons passées ou présentes dont les écrivains et les amateurs de littérature habitent leur domicile, en particulier lorsque ces lieux deviennent des espaces muséaux de leur vivant, et lorsque les objets accumulés par ces littérateurs-curateurs sont intimement liés à leur écriture.
Table of contents
Introduction. Curating Literature Indoors. Breaking the Wall Between Homes and Museums
Caroline Marie
Living in a Museum, Opening the Home. A Conversation with Dylan Jonas Stone, visual artist. Dylan Jonas Stone: Life in a Living Archive
Caroline Marie
Part One. Inhabiting a Literary Home: Workshops where Literature is Manufactured – Habiter une maison littéraire : l’atelier de fabrique du littéraire
Auguste Comte en son appartement musée : bureau, église et cénacle (1841-1857)
David Labreure
Presqu’île des avant-gardes : formes de vie littéraire dans l’appartement d’un érudit nantais. Les médiations muséales d’un espace intime
Laurence Perrigault
Habiter un musée, ouvrir la maison. Conversation avec Nicole Bertolt, mandataire de l’œuvre de Boris Vian. « Parlez-moi de Boris » : Vivant, l’appartement de Vian
Anne Chassagnol & Caroline Marie
Part Two. At Home with Literature: Museums of the Touch – La littérature à la maison : un musée du toucher
Habiter la littérature, vivre en intimité avec le poète : éventails, jardins et encriers en Chine, XVe–XVIIIe siècles
Cédric Laurent
Home to Roost: French Literary Games of Goose, from the 1670s to the 1870s
Gemma Tidman
Doll’s Houses and Miniature Museums: Rumer Godden’s Salvaged (Literary) Homes
Chloe Flower
Living in a Museum, Opening the Home. A Conversation with Elizabeth Emery, Professor of French at Montclair State University. The Invisible Woman Writer and Collector: How Clémence d’Ennery was Erased from her Own House Museum
Anne Chassagnol
Part Three. Self-Reflexive Hybrid Spaces: Poetic Counter-Museums – Mise en abyme d’espaces hybrides : un contre-musée poétique
« Automuseografie ». Collections personnelles et récit de soi dans l’iconotexte italien contemporain
Lavinia Torti
House Museums in Contemporary Irish Women’s Poetry
Virginie Trachsler
Habiter un musée, ouvrir la maison. Conversation avec Alexia Guggémos, critique d’art et fondatrice du Musée du sourire. Vivre en poétesse dans le Musée du sourire
Anne Chassagnol & Caroline Marie