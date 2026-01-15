Alessandro Arbo, Roger Pouivet (dir.), Les arts en action. L’activation esthétique à partir de Nelson Goodman

Que penser d’un tableau de Rembrandt servant à boucher une fenêtre ? De l’Ulysse de Joyce utilisé pour caler une armoire branlante ? De Notre-Dame de Paris où, lors de la Révolution française, furent entreposées des barriques de vin ? Des premières notes de la Ve Symphonie de Beethoven comme sonnerie de téléphone ? De gravures du XVIIe siècle pour emballer du poisson sur un marché espagnol ? Dans ces conditions, ce tableau, ce roman, cette cathédrale, cette symphonie, ces gravures, sont-ils encore des œuvres d’art ? La notion d’activation chez Goodman permet de répondre à ces questions. Cette notion est le fil conducteur de ce livre qui tente, d’un côté, de l’examiner afin de mieux la comprendre et, de l’autre, d’en tester la fonctionnalité dans la compréhension de la réalité artistique et patrimoniale contemporaine. Ce qui conduit à examiner plusieurs arts et pratiques associées aux arts.

Table des matières…

Introduction…

Les auteurs…

Publié avec le concours de l’université de Strasbourg.