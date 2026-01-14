Mengyi Li

Sémiotique des métamorphoses du renard chez Pu Songling

Paris, Classiques Garnier, coll. « Sémiotiques », n° 4, 2026.

Cet ouvrage adopte une approche sémiotique pour explorer la métamorphose du renard dans les Chroniques de l’étrange, à travers l’étude de récits, d’illustrations et d’adaptations filmiques, offrant une réflexion sur les échanges culturels sino-français.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406188209 - au prix de 85 euros