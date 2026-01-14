Jérôme Bord

L’Éveil de la subjectivité. Étude sur la rationalité kierkegaardienne

Paris, Classiques Garnier, coll. « Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie », n° 71, 2026.

La pensée de Kierkegaard a souvent été critiquée pour son irrationalisme. Cet ouvrage tâchera de montrer que, loin de s’opposer à la raison en tant que telle, elle propose une véritable dialectique de l’existence religieuse fondée sur l’idée selon laquelle « la subjectivité est la vérité ».

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406199052 - au prix de 82 euros