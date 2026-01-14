Elena Ravera

À mains nues. Le corps à l’œuvre chez Louise Dupré

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèques francophones », n° 16, série « Littérature québécoise, n° 4 », 2026.

Depuis plus de quarante ans, Louise Dupré bâtit une œuvre où le corps occupe une place centrale. À travers l’analyse de six textes publiés après 2000, ce livre montre comment l’auteure choisit d’écrire « à mains nues », faisant de cette nudité scripturaire une forme radicale de lucidité et de résistance.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406197904 - au prix de 76 euros