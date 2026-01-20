Sylvie Germain à l'œuvre
Depuis quarante ans, Sylvie Germain construit patiemment une œuvre originale, couronnée de nombreux prix littéraires : Prix Femina en 1989 pour Jours de colère, Grand Prix Jean Giono en 1998 pour Tobie des Marais, Prix Goncourt des lycéens en 2005 pour Magnus, Grand Prix SGDL de littérature 2012 pour l’ensemble de son œuvre. Paraît aujourd'hui aux éditions Albin Michel Murmuration, son trente-huitième roman dans lequel elle tisse le portrait d'un écrivain au crépuscule. Fabula vous invite à en lire quelques pages… Une version audio du livre sera commercialisée le 5 mars prochain par les éditions Des Femmes, où l'on trouve plusieurs de ses titres ainsi oralisés. Il faudra également attendre le 13 mars pour lire dans la collection "Points Sagesse" l'essai que Sylvie Germain a consacré à Etty Hillesum, déportée et morte en 1943 à Auschwitz, et qui a laissé derrière elle une œuvre spirituelle brève mais intense.
Les Cahiers de l'Herne consacrent ce mois-ci un volume à la romancière, à l'initiative de Milène Moris et Évelyne Thoizet, qui se propose de renouveler l’approche de l’œuvre de Sylvie Germain et d’approfondir l’étude de sa spécificité dans le champ littéraire actuel. Le volume nous fait aussi entrer dans l’atelier de l’écrivaine, au travers de fragments de journaux, d’essais d’actualité, d’une transcription d’un rêve qui aura nourri ses premières œuvres ou encore par la découverte de nouvelles inédites. Fabula vous offre de feuilleter le volume et découvrir le sommaire…