Cahier de l'Herne : Sylvie Germain (dir. Milène Moris et Évelyne Thoizet)

Dirigé par Milène Moris et Évelyne Thoizet.

Depuis quarante ans, Sylvie Germain a construit une œuvre d’une grande originalité qui se démarque tant par la puissance de son imaginaire que par la profondeur de sa réflexion philosophique et spirituelle. Sa vision du monde passé et actuel ainsi que ses préoccupations éthiques rendent sa lecture nécessaire dans un monde troublé en perte de repères. Ce Cahier se veut une mise en perspective qui permet de renouveler l’approche de l’œuvre de Sylvie Germain et d’approfondir l’étude de sa spécificité dans le champ littéraire actuel. Refusant tout dogmatisme, elle décentre, déplace et renverse nos perceptions et nos modes de pensée en questionnant des thèmes universels (le mal, la mémoire, la quête de sens, la folie,…) et contemporains (violences intra-familiales et incestueuses ; traumatismes des guerres, hantise de la disparition, exclusion des minorités, solitude contemporaine,…).

Plus de vingt contributeurs de divers horizons (Alice Ferney, Matthieu Gounelle, Gabriel Ringlet, Véronique Ovaldé, Pierre Assouline,…) font dialoguer les fictions et les essais qui s’éclairent les uns les autres en mettant en avant la dimension poétique, esthétique (Benoît Chantre), spirituelle (Catherine Chalier, Jean Mouttapa), éthique et philosophique de l’œuvre de Sylvie Germain. Remontant à la source de l’œuvre, les lecteurs du Cahier entreront aussi dans l’atelier de l’écrivaine, au travers de fragments de journaux, d’essais d’actualité, d’une transcription d’un rêve qui aura nourri ses premières œuvres ou encore par la découverte de nouvelles inédites.

