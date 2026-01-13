Octave Mirbeau : combats politiques, écritures de la subversion. Fin XIXᵉ – début XXᵉ s. (Tunis)

Appel à communications

Octave Mirbeau : combats politiques, écritures de la subversion

(fin XIXᵉ – début XXᵉ siècle)

Colloque international (Tunis, jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2026)

Responsables scientifiques :

Ahmed Kaboub (Université de La Manouba), Samuel Lair ( Université de Bretagne Occidentale)

Farah Zaïem (Université de La Manouba)

Écrivain, journaliste, critique d’art et intellectuel engagé, Octave Mirbeau (1848–1917) occupe une place singulière dans le champ littéraire et politique de la fin du XIXᵉ siècle. Figure inclassable, souvent marginale et pourtant centrale, Mirbeau a fait de l’écriture un instrument de combat permanent contre les formes instituées du pouvoir : État, armée, justice, Église, capitalisme triomphant et morale bourgeoise. À travers une œuvre protéiforme – articles de presse, pamphlets, romans, théâtre – il développe une critique radicale de la société de son temps, fondée sur une exigence éthique et une lucidité sans concessions.

Ce colloque se propose d’examiner les combats politiques de Mirbeau dans le contexte des profondes mutations idéologiques, sociales et culturelles qui marquent le tournant du XXᵉ siècle : crise des institutions républicaines, montée des nationalismes, violence coloniale, recomposition des gauches, émergence de la figure moderne de l’intellectuel. L’engagement mirbellien, souvent rapproché de l’anarchisme, se distingue par son refus des systèmes, des partis et des dogmes, au profit d’une posture critique mouvante, fondée sur l’indignation, la dénonciation et le dévoilement des mécanismes de domination.

Loin de se limiter à un discours militant explicite, le combat politique chez Mirbeau traverse l’ensemble de son œuvre et s’incarne dans des formes esthétiques spécifiques : satire féroce, ironie corrosive, grotesque, violence symbolique, mise en scène de la cruauté sociale. La littérature et le théâtre deviennent ainsi des espaces de subversion, où se déploie une critique radicale des rapports de pouvoir et des valeurs dominantes.

Ce colloque entend interroger les modalités, les formes et les limites de cet engagement, en croisant approches littéraires, historiques, philosophiques et politiques, et en replaçant Mirbeau dans les débats intellectuels de son temps comme dans les questionnements contemporains sur le rôle de l’écrivain face au pouvoir.

Axes de recherche proposés :



1. Mirbeau et les formes de l’engagement politique

· Journalisme de combat, pamphlet, polémique

· L’Affaire Dreyfus et la figure de l’intellectuel engagé

· Entre indignation morale et action politique : spécificités de l’engagement mirbellien

2. Anarchisme, antimilitarisme et critique de l’État

· Mirbeau et la pensée libertaire

· Dénonciation de l’armée, de la justice et de la police

· Violence institutionnelle et oppression sociale

3. Écriture littéraire et subversion politique

· Satire, grotesque et cruauté comme armes politiques

· Le roman et le théâtre comme dispositifs de dévoilement (Le Journal d’une femme de chambre, Les Affaires sont les affaires, Le Jardin des supplices)

· Esthétique du scandale et stratégies de provocation

4. Mirbeau face à la société bourgeoise et au capitalisme

· Critique de l’argent, du patronat et de la réussite sociale

· Domination, exploitation et aliénation

· La corruption morale comme symptôme politique

5. Mirbeau et les combats de son temps

· Colonialisme, racisme, violence impériale

· Nationalisme, antisémitisme et discours de haine

· Mirbeau face aux crises de la République

6. Mirbeau parmi les intellectuels du tournant du siècle

· Dialogues et oppositions avec Zola, Clemenceau, Péguy

· Réseaux intellectuels, presse et espaces de diffusion

· Mirbeau, figure précoce de l’écrivain critique moderne

7. Héritages et résonances contemporaines

· Actualité de la pensée mirbellienne

· Mirbeau et les théories modernes du pouvoir et de la domination

· Relire Mirbeau à l’ère des crises politiques et sociales contemporaines

—

Modalités de soumission :

Les propositions de communication doivent comporter un titre, un résumé et une courte notice biographique. Elles doivent être envoyées avant le 30 juin 2026 à l’adresse mail suivante : colloque.mirbeau.manouba.2026@gmail.com

Le comité scientifique se prononcera au sujet des propositions retenues avant le 31 août 2026. Les communications seront impérativement en français.