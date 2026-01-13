Webinaire du projet « Puissance et capacité créatrices au masculin : imaginaires et représentations (Antiquité – époque contemporaine) ». (Université de Poitiers)

Présentation du projet « Puissance et capacité créatrices au masculin : imaginaires et représentations (Antiquité – époque contemporaine) ».

Les femmes manquent globalement de capacité créatrice, au sens plein. Voilà une opinion partagée par beaucoup pendant longtemps, et encore par certain·es aujourd’hui : les femmes n'auraient rien inventé, découvert ni construit de significatif. En fait, la création, au sens fort, est souvent indexée sur et définie par des valeurs considérées comme masculines. Pourtant, si la puissance et les capacités créatrices des femmes ont fait l’objet de discours, celles des hommes, parce qu’elles sont le standard a priori évident, restent largement un impensé, comme s’il était inutile d’en définir les aspects. L’« énergie masculine » (Mark Zuckerberg, 2025) se comprendrait d’elle-même.

Les conséquences de cet imaginaire sont fortes dans le réel : d’autres possibilités créatrices sont écartées, la définition de la création est limitée, et des idées et comportements sexistes sont pérennisés. Il faut donc aller chercher du côté du symbolique pour comprendre les raisons de la persistance des clichés genrés aujourd'hui.

Le projet se consacre donc à quadriller les imaginaires d’une puissance créatrice masculine, aux périodes de « l’invention de la virilité » (Antiquité) et de sa supposée « crise » (époque contemporaine), dans ses prémisses et ses ramifications aujourd’hui, alors que le masculinisme devient préoccupant. Car c’est dans les représentations que se nouent les pratiques, à tous les âges de la vie. [Citations tirée de l'Histoire de la virilité, dir. A. Corbin, G. Courtine et G. Vigarello, Paris, Seuil, 2011, 3 tomes. Les citations sont les titres des tomes 1 et 3.]

Le projet regroupe huit laboratoires (cinq de l’Université de Poitiers, un de la Complutense de Madrid et un de l'Université de Salamanque), quatre institutions et organismes de la vie civile (Sciences en mouvement d’Elles, l'Espace Mendès-France, le CIDFF 86 et le musée Sainte-Croix) et est en lien avec les actions de la mission égalité de l’UP. Le projet, financé par UP-Squared, d’une durée de 18 mois, comportera trois journées d’étude et un webinaire (de janvier 2026 à mars 2027).

Pour plus d'informations, voir ici.

Webinaire : programme

Voici les trois premières séances du webinaire :

Vendredi 23 janvier 2026 – 14h-17h

- Létitia Mouze (Université de Toulouse Jean-Jaurès) : « La poièsis grecque antique est-elle une création ? »

- Anne Debrosse (Université de Poitiers) : « La notion de création, vue générale, évolution du terme ».

Vendredi 6 mars 2026 – 14h-17h

- Cristina Martin Puente (Université de la Complutense, Madrid) : « La création d'un État, un projet masculin impossible sans les femmes. Romulus et les Sabines ».

- Estelle Ferrarese (Université de Picardie Jules Verne) : « La mélancolie, châtiment d'un génie forcément masculin ».



Vendredi 15 mai 2026 – 14h-17h

- Michel Briand (Université de Poitiers) : « Quand le masculin s’expose et se crée de travers : du trouble dans la danse (butō) et son histoire" (cf. https://linvolontaire.fr/2025/09/23/tournee-octobre-2025/ ) ».

- Inmaculada Real Lopez (Madrid, Complutense) : « La configuration d'un imaginaire social créé par les femmes dans le contexte des conflits contemporains ».

Pour y assiter, inscription à cette adresse : anne.debrosse@univ-poitiers.fr