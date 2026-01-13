Audrey Duru, Lucie Claire (dir.), Les Pautrard, humanistes de père en fille. Poésie, livres et savoirs dans le comté de Bourgogne au début du XVIIe s.

Au carrefour de l’histoire du livre et de l’histoire franc-comtoise à l’époque d’Albert et d’Isabelle d’Autriche, de l’histoire de la poésie et de l’art, ce volume pluridisciplinaire enquête sur une appropriation au féminin de savoirs du livre et du texte à la fin de l’âge humaniste. À la notion d’auteur consacré, il oppose celle d’auteur lecteur, ou dans le cas de Jaqua Françoise Pautrard, d’autrice lectrice. Interrogeant l’histoire littéraire qui hiérarchise les écrits afin de ne retenir que les œuvres canoniques, il examine une anthologie de lectures, signée d’une poétesse sans doute jeune, fille du pédagogue Bartholomé Pautrard, active à Arbois dans le comté de Bourgogne vers 1609-1613, dont le livre manuscrit condense une bibliothèque sous la forme de citations grecques, latines, françaises, italiennes, traduites, mises en vers, commentées. Les études réunies dans cet ouvrage mettent en évidence la circulation européenne de classiques, de traités et de manuels, tout en cernant les processus dans lesquels leur réécriture les engage en vue de faire œuvre, confessionnalisation et littérarisation.