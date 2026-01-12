T&R 9-Théorie et réalités en traduction et rédaction technique. La traduction et la rédaction : Rivages et balises / Translation at Sea (Université de Bretagne Occidentale, Brest)
T&R 9-Théorie et réalités en traduction et rédaction technique
La traduction et la rédaction : Rivages et balises / Translation at Sea
Colloque international
4-5 juin 2026
Réfléchir à la traduction, à ses dérives (y compris la rédaction) et à ses balises du point de vue de Brest, le lieu de ce colloque, c'est imaginer la pointe de la Bretagne : la lumière briller sur l'eau, les vagues se briser sur le rivage. C'est aussi reconnaître les nombreuses industries liées à la mer, des cosmétiques à la défense, qui sont des moteurs économiques essentiels pour Brest et pour la région, et de la même mesure, pour la traduction et à la rédaction technique qui s’y font.
Considérer la traduction, ses dérives et ses balises, c'est aussi reconnaître les vents de changement, impulsés principalement par l'IAG (intelligence artificielle générale) et les LLM (grand modèle linguistique, ou large language model), qui secouent actuellement les domaines de la traduction et de la rédaction technique. Les changements que nous vivons actuellement nous obligent à reconsidérer la place de la traduction / rédaction technique dans la société d'aujourd'hui, et surtout à réfléchir à l'humain et à l'environnement au milieu des changements apportés par la technologie. Nous nous retrouvons à faire des détours vers d'autres domaines, voire à en créer de nouveaux, à imaginer de nouveaux usages numériques et peut-être même une nouvelle relation entre les sciences et les arts libéraux.
Invité.e.s plénières
- Michael Cronin, Trinity College, Dublin, Ireland
- Rudy Loock, Université de Lille, France
- Isabelle Poulin, Université de Bordeaux-Montaigne, France
- Kristiina Taivalkoski-Shilov, University of Turku, Finland
Ce colloque international invite les chercheurs en traduction et en rédaction technique à réfléchir aux thèmes suivants :
- La traduction, l’IA, et l’environnement
- Les enjeux de la traduction / la rédaction (et l’être humain dedans ?)
- Le rôle de la traduction/ la rédaction dans la société d’aujourd’hui
- Un nouveau monde. Traduction et IA (IAG ; LLM)
- La traduction / la rédaction : Transformer le dialogue entre les sciences humaines et les sciences formelles ?
- Nouveaux domaines/tendances dans la traduction et la rédaction technique
- La traduction (et la rédaction technique) et le monde marin et océanographique : terminologies, recherches, marchés
Dates
10 mars 2026 : Remise des propositions de 250-300 mots, assortie d’une brève présentation de l’auteur, à envoyer à tas@univ-brest.fr
2 avril 2026 : Réponse du comité