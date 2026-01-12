T&R 9-Théorie et réalités en traduction et rédaction technique. La traduction et la rédaction : Rivages et balises / Translation at Sea (Université de Bretagne Occidentale, Brest)

T&R 9-Théorie et réalités en traduction et rédaction technique

La traduction et la rédaction : Rivages et balises / Translation at Sea

Colloque international

4-5 juin 2026

Réfléchir à la traduction, à ses dérives (y compris la rédaction) et à ses balises du point de vue de Brest, le lieu de ce colloque, c'est imaginer la pointe de la Bretagne : la lumière briller sur l'eau, les vagues se briser sur le rivage. C'est aussi reconnaître les nombreuses industries liées à la mer, des cosmétiques à la défense, qui sont des moteurs économiques essentiels pour Brest et pour la région, et de la même mesure, pour la traduction et à la rédaction technique qui s’y font.

Considérer la traduction, ses dérives et ses balises, c'est aussi reconnaître les vents de changement, impulsés principalement par l'IAG (intelligence artificielle générale) et les LLM (grand modèle linguistique, ou large language model), qui secouent actuellement les domaines de la traduction et de la rédaction technique. Les changements que nous vivons actuellement nous obligent à reconsidérer la place de la traduction / rédaction technique dans la société d'aujourd'hui, et surtout à réfléchir à l'humain et à l'environnement au milieu des changements apportés par la technologie. Nous nous retrouvons à faire des détours vers d'autres domaines, voire à en créer de nouveaux, à imaginer de nouveaux usages numériques et peut-être même une nouvelle relation entre les sciences et les arts libéraux.

Invité.e.s plénières

Michael Cronin, Trinity College, Dublin, Ireland

Rudy Loock, Université de Lille, France

Isabelle Poulin, Université de Bordeaux-Montaigne, France

Kristiina Taivalkoski-Shilov, University of Turku, Finland

Ce colloque international invite les chercheurs en traduction et en rédaction technique à réfléchir aux thèmes suivants :

La traduction, l’IA, et l’environnement

Les enjeux de la traduction / la rédaction (et l’être humain dedans ?)

Le rôle de la traduction/ la rédaction dans la société d’aujourd’hui

Un nouveau monde. Traduction et IA (IAG ; LLM)

La traduction / la rédaction : Transformer le dialogue entre les sciences humaines et les sciences formelles ?

Nouveaux domaines/tendances dans la traduction et la rédaction technique

La traduction (et la rédaction technique) et le monde marin et océanographique : terminologies, recherches, marchés

Dates

10 mars 2026 : Remise des propositions de 250-300 mots, assortie d’une brève présentation de l’auteur, à envoyer à tas@univ-brest.fr

2 avril 2026 : Réponse du comité