L’Ulisse. Rivista di poesia, arti e scritture, n° 27, 2025: "Poesia, fotografia e post-fotografia" (dir. Francesco Deotto, Stefano Salvi, Italo Testa)

  • ISSN : 1973-2740
  • Numéro : 27
  • 468 pages
Publié le par Marc Escola (Source : Francesco Deotto)

Editoriale, di Francesco Deotto, Stefano Salvi e Italo Testa

IL DIBATTITO

Il contesto italiano. Dal secondo Novecento a oggi

Gina Bellomo, Sellerio e Dolci

Ludovica Del Castillo, Fortini nella Cina Maoista

Michele Marchioro, Dondero e Pasolini

Marzia D’Amico, Tomaso Binga: la performance foto-materiale

Andrea Cortellessa, Entelechia Giulia 

Silvia Mazzucchelli, Giulia Niccolai tra fotografia e scrittura

Stefano Raimondi, Mario Giacomelli, un’insistenza del vedere

Tommaso Di Dio, L’ekphrasis fotografica di Umberto Fiori

Alberto Casadei, Su Autoritratto automatico di Fiori

Massimiliano Manganelli, Sugli iconotesti di Giulio Marzaioli

Giulia Cittarelli, Gherardo Bortolotti tra hauntologia ed estetica lo fi

Gian Luca Picconi, Casino Conolly di Mariangela Guatteri

Silvia Cammertoni, Gli Intimi ritratti di Dino Ignani

Altri sguardi

Ulisse Dogà, La fotografia nel George-Kreis

Alessio Christen, Gustave Roud poeta-fotografo

Michela Davo, A partire da Philip Larkin

Beatrice Seligardi, Una fotopoesia di Francesca Woodman 

Beatrice Tombolato, Ritmo ed espressione in Alix C. Roubaud

Marcello Sessa, Presenze fotografiche in Jacques Roubaud

Luigi Magno, Scrittura fotografica in Denis Roche

Massimo Palma, Claudia Rankine e l’ultima istantanea 

Teorie, prospettive, visioni 

Fabrizio Scrivano, Il momentum in poesia e fotografia

Eugenio Gazzola, Libri con le figure

Gianluca Rizzo, Iconofagia, pareidolia, ecfrasi

Massimiliano Cappello, Appunti su iconoclastia e redenzione

Alessandro De Francesco, Spettri. Amplificazione e rappresentazione

Lorenzo Cardilli, La poesia scritta nel paesaggio come “realtà aumentata”

Interventi e dialoghi

Umberto Fiori, Tra immagini e parole

Marco Giovenale, Fotografia, collage, edit

Jan Baetens, Intervista 

Maria Teresa Carbone, Intervista

Scrivendo e fotografando / Fototesti e fotopoesie 

Gabriel Del Sarto 

Riccardo Frolloni

Lorenzo Mari

Guido Mazzoni

Sabrina Ragucci

Francesco Terzago

GLI AUTORI 

Letture

Luca Ariano

Mariasole Ariot 

Paola Silvia Dolci 

Francesca Mazzotta

I tradotti

Stéphane Bouquet, tradotto da Andrea Inglese

Philip Larkin, tradotto da Davide Castiglione

Roberto Sosa, tradotto da Roberto Minardi

Pierre Alferi, tradotto da Alberto Comparini

Jean-Patrice Courtois, tradotto da Francesco Deotto 

Petru Ilieșu, tradotto da Davide Astori.