L’Ulisse. Rivista di poesia, arti e scritture, n° 27, 2025: "Poesia, fotografia e post-fotografia" (dir. Francesco Deotto, Stefano Salvi, Italo Testa)
Editoriale, di Francesco Deotto, Stefano Salvi e Italo Testa
—
IL DIBATTITO
Il contesto italiano. Dal secondo Novecento a oggi
Gina Bellomo, Sellerio e Dolci
Ludovica Del Castillo, Fortini nella Cina Maoista
Michele Marchioro, Dondero e Pasolini
Marzia D’Amico, Tomaso Binga: la performance foto-materiale
Andrea Cortellessa, Entelechia Giulia
Silvia Mazzucchelli, Giulia Niccolai tra fotografia e scrittura
Stefano Raimondi, Mario Giacomelli, un’insistenza del vedere
Tommaso Di Dio, L’ekphrasis fotografica di Umberto Fiori
Alberto Casadei, Su Autoritratto automatico di Fiori
Massimiliano Manganelli, Sugli iconotesti di Giulio Marzaioli
Giulia Cittarelli, Gherardo Bortolotti tra hauntologia ed estetica lo fi
Gian Luca Picconi, Casino Conolly di Mariangela Guatteri
Silvia Cammertoni, Gli Intimi ritratti di Dino Ignani
—
Altri sguardi
Ulisse Dogà, La fotografia nel George-Kreis
Alessio Christen, Gustave Roud poeta-fotografo
Michela Davo, A partire da Philip Larkin
Beatrice Seligardi, Una fotopoesia di Francesca Woodman
Beatrice Tombolato, Ritmo ed espressione in Alix C. Roubaud
Marcello Sessa, Presenze fotografiche in Jacques Roubaud
Luigi Magno, Scrittura fotografica in Denis Roche
Massimo Palma, Claudia Rankine e l’ultima istantanea
—
Teorie, prospettive, visioni
Fabrizio Scrivano, Il momentum in poesia e fotografia
Eugenio Gazzola, Libri con le figure
Gianluca Rizzo, Iconofagia, pareidolia, ecfrasi
Massimiliano Cappello, Appunti su iconoclastia e redenzione
Alessandro De Francesco, Spettri. Amplificazione e rappresentazione
Lorenzo Cardilli, La poesia scritta nel paesaggio come “realtà aumentata”
—
Interventi e dialoghi
Umberto Fiori, Tra immagini e parole
Marco Giovenale, Fotografia, collage, edit
Jan Baetens, Intervista
Maria Teresa Carbone, Intervista
—
Scrivendo e fotografando / Fototesti e fotopoesie
Gabriel Del Sarto
Riccardo Frolloni
Lorenzo Mari
Guido Mazzoni
Sabrina Ragucci
Francesco Terzago
—
GLI AUTORI
Letture
Luca Ariano
Mariasole Ariot
Paola Silvia Dolci
Francesca Mazzotta
I tradotti
Stéphane Bouquet, tradotto da Andrea Inglese
Philip Larkin, tradotto da Davide Castiglione
Roberto Sosa, tradotto da Roberto Minardi
Pierre Alferi, tradotto da Alberto Comparini
Jean-Patrice Courtois, tradotto da Francesco Deotto
Petru Ilieșu, tradotto da Davide Astori.