Ella Balaert, Léona D. La femme cachée dans le mythe de Nadja

Cette œuvre poignante, entre littérature et enquête, ressuscite la figure oubliée de Léona Delcourt, plus connue sous le nom de Nadja, muse iconique et amante éphémère d’André Breton. Mêlant récit personnel et recherches biographiques en s’appuyant sur les lettres de Léona D., Ella Balaert redonne voix et corps à cette femme internée, trop longtemps réduite à un personnage de roman. À travers ses mots, nous découvrons une jeune femme qui fut fille-mère, rebelle, internée treize ans dans un asile jusqu’à sa mort en 1941. À travers un texte à la fois intime et profond, l’autrice explore la condition féminine de l’époque et la vie singulière de Léona. Elle aborde la folie, la marginalité, la passion amoureuse mais aussi la puissance de l’écriture pour réparer les oublis de l’histoire.

Des années 1920 à aujourd’hui se tisse un dialogue sensible entre deux femmes : Léona Delcourt, disparue trop tôt, et Ella Balaert, écrivaine contemporaine en quête de sens, de traces et de justice symbolique.

« Alors sache que de ce livre, tu es à mes yeux la seule et unique figure, rayonnante et mémorable. Breton t’avait dédicacé Légitime défense : « Nadja, je n’ai vu que toi peut-être ». De même, dans le livre, je ne vois que toi. » E. B.

Originaire d’Avranches, Ella Balaert est romancière, nouvelliste, dramaturge, poète. Elle a publié une vingtaine de livres, plusieurs fois honorés par des prix, notamment le prix Boccace 2021 pour son dernier recueil de nouvelles, Poissons rouges et autres bêtes aussi féroces (des femmes-Antoinette Fouque, 2020). Normalienne agrégée, elle a exercé différents métiers avant de se consacrer entièrement à la littérature au sein des ateliers qu’elle anime et des associations d’auteurs et autrices (administratrice de la SGDL).

