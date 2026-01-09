E/Spaces in Fashion (Toronto)

Le 2e colloque du Fashion Studies Network aura lieu à l’Université métropolitaine de Toronto (UTM) le jeudi 28 et le vendredi 29 mai 2026.

Le champ de la mode se compose de nombreux espaces physiques et numériques, des espaces de fabrication, de consommation et de performance ainsi que des espaces néocoloniaux tout comme décoloniaux. L’histoire de la mode est modulée par ces espaces et les instances du pouvoir qui s’y impliquent; il s’agit de capitales de mode, de zones de sacrifices, de géographies d’extraction: en effet, des centres et des périphéries. Être à la mode entraîne une imposition par le régime de la mode sur les corps et les espaces par le biais des enjeux d’accès et de légitimation. Cependant, la mode constitue également un levier d'évolution sociale pour exprimer des contre-discours, symboliser la rébellion et vêtir la résistance. Par le truchement de ces gestes, la mode fonde des espaces et joue un rôle central dans leur transformation.

Notre premier colloque bilingue (anglais-français) pour les étudiant·e·s en 2e et 3e cycles privilégie des propositions qui explorent les e/spaces de la mode. Étudiant·e·s, toustes celleux qui ont récemment soutenu, qui œuvrent avec ou sur les études de la mode, la culture matérielle, la performance, les études muséales, les études littéraires et culturelles ainsi que les créateurices dans le domaine de la mode sont invité·e·s à répondre à cet appel. Le comité de sélection priorisera les propositions qui réfléchissent sur la mode et ses espaces réels, imaginés et transformatifs, depuis toutes les perspectives théoriques

autant que pratiques.

Ce colloque formera la base d’un numéro spécial de Fashion Studies qui sortira en juin 2027.

Sans s’y limiter, les propositions peuvent explorer les enjeux suivants :

· La mode et l’appartenance, la révolte et les mutations sociales

· Les expressions culturelles et le vêtement

· L’accessibilité, la langue et le pouvoir dans les espaces de la mode

· Les représentations de la beauté, les normes en évolution et les défis aux normes

· Le vêtement comme marque de solidarité, d’alliance inclusive ou de résistance

· L’histoire de la mode, du costume et du corps en mouvement

· Les uniformes, la structure, les systèmes et la représentation sociétale

· Les espaces historiques formés par le langage et la mode

· La formation de mode et les espaces pédagogiques

· Le genre, l’identité et l’autoreprésentation

· L’IA, la technologie et/ou les espaces utopiques/dystopiques

· La mode dans les espaces coloniaux

—

Si vous vous intéressez à participer au colloque du Fashion Studies Network, remplissez le formulaire Google et soumettez une proposition de communication de 300 mots (max) avec un titre. Incluez également une biographie de 150 mots (+/-). L’échéance est le vendredi 23 janvier 2026. Pour toute question, contactez-nous à fashionstudies@torontomu.ca.

—

Le Fashion Studies Network est une communauté savante et créative dédiée aux études de la mode qui se réunit pour partager la recherche innovante, les méthodologies et les pratiques dans le domaine des études de mode(s). Fondé en 2023 et mené par le programme de maîtrise en études de mode(s) à l’Université métropolitaine de Toronto et Parsons School of Design–The New School, ce réseau cherche à faire évoluer les liens entre les jeunes chercheureuses dans le domaine, les créateurices, les membres communautaires et les institutions culturelles et éducatives. Un colloque biennal a lieu chez un des membres institutionnels du réseau pour fonder un espace créatif et de partage. Visitez le site de la revue Fashion Studies pour plus de renseignements.