Au-delà des divisions. CURE Summer School 2026 (Lac de Côme, Italie)

CURE SUMMER SCHOOL 2026: "AU-DELÀ DES DIVISIONS"

21 - 25 SEPTEMBRE 2025

VILLA VIGONI, CENTRE GERMANO-ITALIEN POUR LE DIALOGUE EUROPÉEN, 22017 MENAGGIO, LAGO DI COMO, ITALIE

La division grandissante entre les sociétés et en leur sein constitue l’un des problèmes majeurs de notre temps, car elle dégrade durablement les formes du vivre-ensemble, les relations humaines ainsi que les projets personnels. Elle façonne une pensée par blocs et une scission en camps opposés, entre lesquels aucune communication ni position intermédiaire ne parait plus possible. Comme la cognée qui fend, elle emprisonne collectifs et communautés dans l’immobilisme de schémas de pensée dont ils ne parviennent plus à s’échapper. Et lorsque des fractures s’ajoutent à des blessures mal cicatrisées, elles en infligent de nouvelles. L’« altérisation », c’est-à-dire le processus qui conduit à faire de son prochain un autre ou un étranger, constitue tant la cause que la conséquence des processus de division. Elle empêche tout développement, toute ambiguïté et toute ouverture à l’avenir, indispensables au vivre-ensemble.

Quelles constantes peut-on observer dans les processus de division à travers différentes époques et différents espaces culturels et quelles sont les spécificités des dynamiques contemporaines ? Comment le fossé qui se creuse au cours des processus de division peut-il être comblé ? Existe-t-il des stratégies de pensée, de parole ou d’action capables d’empêcher ou de réparer la division, compte tenu de ce que ses schémas reproduisent consciemment ou inconsciemment ? Ces questions sont au cœur de nombreux débats intellectuels contemporains. Ainsi, Cynthia Fleury, dans Ci-gît l’amer : Guérir du ressentiment, réfléchit à la manière dont, dans le ressentiment, des processus individuels de divisions induits par des traumatismes, se superposent à des divisions collectives de nature sociopolitiques et, comment ces tendances régressives peuvent être dépassées. Cette thématique se trouve en outre au cœur de nombreuses œuvres de la littérature et de l’art contemporains, en particulier de celles qui traitent de la guerre, du colonialisme et de la violence. Elle renvoie également aux dynamiques constitutives de clivages insurmontables : comment certaines conversations et techniques communicationnelles provoquent-elles une division sociale (par exemple le mensonge ou les algorithmes de contrôle de l’information) et à qui profite-t-elle ?

Avec les participantes et participants de notre université d’été, nous voulons tenter de penser au-delà de la division et étudier ce que les pratiques culturelles peuvent opposer aux processus de déshumanisation, d’uniformisation et de réduction de la complexité. Nous nous intéresserons aux pratiques qui cherchent à combler ou dissoudre les divisions établies, ainsi qu’à celles qui cherchent à les prévenir. Ce faisant, nous souhaitons nous tourner plus particulièrement vers les stratégies du récit et de la mise en relation, explorant de nouvelles constellations dans la littérature, les arts plastiques, le cinéma et la musique, autant que dans le théâtre ou les rituels religieux. Comment une voix peut-elle porter au-delà de camps irréconciliables et ouvrir l’accès à une expérience de l’entre-deux ou de l’au-delà, qui semble impossible dans la division ? Quels procédés esthétiques (comme le montage, la traduction, la polyphonie) permettent de comprendre et de ressentir la constitution, les fonctions et les effets de la division ? Quelles stratégies d’adresse et de mise en perspective sont à même d’ouvrir un espace d’action qui dépasse la division ?

Keynote :

Véronique Tadjo

(Écrivaine et chercheuse en littérature, Londres/Abidjan)



Comment candidater :

• Vingt doctorantes et doctorants sont invités à participer. Les frais de déplacement et d’hébergement à la Villa Vigoni (arrivée le 21 septembre, départ le 25 septembre) sont intégralement pris en charge.

• Le programme comprend des conférences, des discussions de groupe et de courtes présentations par les doctorantes et doctorants.

• Un dossier comprenant les textes principaux sera envoyé aux candidates et candidats reçus au plus tard à la fin du mois de juillet. On attend des participantes et participants qu’ils aient lu les textes.

• Quand bien même la langue principale sera l’anglais, l’université d’été est plurilingue. Des connaissances en allemand, italien ou français sont souhaitées puisque certaines communications auront lieu dans ces langues.



La soumission des candidatures se fait exclusivement sur la plateforme en ligne avant le 25 février 2026. La plateforme et plus d'informations sur l'évènement se trouvent sur le site web de CURE :

https://cure.uni-saarland.de/fr/universite-dete-cure-2026/



Organisation :

Les responsables de l’organisation sont Christiane Solte-Gresser, Hannah Steurer et Laura Vordermayer. Pour toute question concernant la procédure d’admission, vous êtes priés de vous adresser à hannah.steurer@khk.uni-saarland.de.



L’université d’été CURE est une rencontre coorganisée par le centre Käte Hamburger pour l’études des pratiques culturelles de réparation (CURE) et par le Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (ZfL Berlin). Elle se tient en coopération avec l’Unité mixte de recherche THALIM (Sorbonne Nouvelle), l’Université catholique du Portugal, l’Université de Trieste et l’Université de Naples Federico II.