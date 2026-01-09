Race, frontières et migration dans l’Atlantique postcolonial (revue Il Tolomeo)

Race, frontières et migration dans l’Atlantique postcolonial

Numéro spécial dirigé par William Boelhower, Silvia Boraso, Lucio De Capitani et Alice Girotto

La revue Il Tolomeo invite tou.t.e.s les chercheur.e.s intéressé.e.s à soumettre leurs contributions pour le prochain numéro de 2026 (no 28). Le numéro sera consacré aux thèmes de la race et de la migration à travers et autour de l’Atlantique postcolonial.

Depuis le début des années 1990, les études transatlantiques se sont progressivement imposées comme un champ de recherche majeur permettant de reconceptualiser l’Atlantique comme un espace géographique fluide de circulation, de traduction, de créolisation, de transferts culturels et de relations sociales genrées façonnées par la traite négrière, la colonisation et d’innombrables migrations. À partir de l’ouvrage pionnier de Paul Gilroy, The Black Atlantic (1993), ce champ interdisciplinaire a examiné de manière critique les dynamiques diasporiques, les échanges culturels et les identités racialisées qui ont façonné le monde atlantique moderne tel qu’il est aujourd’hui. En tant que paradigme transdisciplinaire, les études littéraires transatlantiques s’intéressent aux façons dont les échelles cisatlantiques, transatlantiques et circumatlantiques s’entrecroisent, s’appuyant souvent sur les apports d’autres domaines de recherche tels que les sciences sociales, les études environnementales, les études de traduction et les études migratoires.

Ce paradigme a également favorisé une approche écologique, nous invitant à interroger la porosité des cadres nationaux et linguistiques traditionnels. L’Atlantique apparaît ainsi comme un laboratoire essentiel pour réfléchir aux relations entre mémoire, histoire, langue, agentivité et identité dans des contextes postcoloniaux et néocoloniaux, ainsi que pour analyser la manière dont les littératures et les sociétés s’adaptent à ces héritages complexes et, en définitive, sans frontières.

Dans le monde anglophone, les études transatlantiques se sont principalement développées au sein d’une tradition interdisciplinaire intégrant l’histoire, la littérature et les études culturelles (Boelhower 2007, 2009, 2019 ; Manning et Andrew Taylor 2007 ; Tavor Bannet et Manning 2011). Les travaux récents ont placé la race, la migration et les frontières au cœur de leur programme de recherche (Campbell 2022 ; Kenney, Salenius et Smith 2016 ; Beidler et Tailor 2005), envisageant l’Atlantique comme un espace où les constructions raciales de l’identité et les processus migratoires constituent des points de tension mutuellement constitutifs. Les trajectoires migratoires et leurs processus de racialisation associés se déploient sur un long continuum géohistorique et relient la traite transatlantique des esclaves aux formations diasporiques contemporaines du circumcaribéen et des pays riches du Nord global.

Dans le monde francophone, la recherche a développé une ligne d’enquête complémentaire centrée autour de la mémoire de l’esclavage, la migration, l’hybridité et les hiérarchies raciales héritées du colonialisme (Miller 2008 ; Marschall 2009 ; Moura et Clavaron 2012 ; Moura et Porra 2015). Ces études mettent en lumière la manière dont les identités créoles se façonnent à travers des mobilités forcées et volontaires à travers l’Atlantique (Schnakenbourg 2021), tandis que les mémoires de l’esclavage et de la domination néocoloniale continuent de structurer les formes contemporaines d’appartenance, d’exclusion et de production culturelle.

Une réorientation similaire caractérise les recherches menées par les spécialistes lusophones, qui ont reformulé les approches historiques et anthropologiques initiales (Vale de Almeida 2002 ; da Costa et Silva 2003) dans une perspective de circulations Sud-Sud et de réexamen des histoires postcoloniales. Roberto Vecchi (2008, 2016) a contribué à redéfinir les études postcoloniales grâce au concept d’« Atlantique du Sud » et à l’articulation interne entre périphéries impériales qu’il implique. Plus récemment, le dossier thématique de la revue Via Atlântica, dirigée par Emerson da Cruz Inácio, Luca Fazzini et Roberto Francavilla (2022), s’est concentré sur les continuités avec le passé colonial, les enjeux d’indigénéité et les pratiques de survie exprimées à travers des esthétiques, des théories et des discours littéraires et artistiques anti-hégémoniques.

Ce numéro monographique de Il Tolomeo vise à analyser l’Atlantique à travers une approche postcoloniale multiscalaire. Il s’agira, plus précisément, de mettre en dialogue des perspectives anglophones, francophones et lusophones afin de comprendre comment la race, la migration et les frontières continuent de façonner le monde atlantique dans une variété de contextes postcoloniaux. La dimension comparative permet de saisir les manières dont les identités racialisées, les mouvements migratoires et les formes de déplacement sont construits, contestés et transformés au sein de différentes sociétés et espaces culturels. Nous invitons ainsi les contributeurs et contributrices à proposer des articles qui explorent la manière dont les sociétés atlantiques négocient et représentent la race et la migration, à travers des formes littéraires, artistiques, filmiques ou mémorielles par lesquelles ces dynamiques sont élaborées.

Thèmes et domaines d’investigation pouvant être envisagés :

Dynamiques sociales et culturelles racialisées : la construction et la négociation des identités raciales, les expériences de migration forcée et volontaire, et les manières dont les communautés naviguent dans les hiérarchies coloniales et postcoloniales.

Migration et production culturelle : la façon dont les expériences migratoires et les histoires racialisées sont représentées, adaptées ou réinterprétées dans la littérature, le théâtre, le cinéma, les arts visuels et les pratiques archivistiques.

Circulations transnationales : les dialogues entre les traditions académiques anglophones, francophones et lusophones, y compris le transfert de concepts, la circulation des théories postcoloniales et migratoires, et les approches comparatives de la mobilité et de la race.

Mémoires connectées : la manière dont les histoires migratoires et raciales sont rappelées, commémorées et institutionnalisées dans les archives, les musées et les commémorations publiques à travers l’Atlantique.

Dynamique Sud-Sud : la circulation des personnes, des idées et des pratiques culturelles entre l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, et leurs intersections avec les constructions raciales.

Les études adoptant une approche interdisciplinaire et comparative, et/ou situant les œuvres dans leurs contextes littéraires et culturels, sont également les bienvenues.

Il Tolomeo accepte plusieurs types de contributions :

articles (max. 50.000 caractères, espaces et bibliographie compris) ;

comptes-rendus (9.000-12.000 caractères, espaces compris) ;

interviews (9.000-15.000 caractères, espaces compris) ;

œuvres inédites.

—

Pour soumettre une contribution, merci d’envoyer un résumé (1000 caractères maximum, espaces compris) d’ici le 9 février 2026 via le lien indiqué ci-dessous :

https://peerflow.edizionicafoscari.it/abstracts/form/journal/15/392

Veuillez joindre, en plus du résumé, une note bio-bibliographique (en anglais, 1000 caractères maximum, espaces compris) et 5 mots-clés (en anglais – non nécessaires pour les comptes rendus, les travaux non publiés et les interviews).

Veuillez également indiquer le type de contribution : article, revue, inédit, interview.

La prochaine date limite pour le dépôt des contributions définitives est fixée au 18 MAI 2026.

Les contributions doivent être rédigées, dans un fichier .docx, selon les normes éditoriales et bibliographiques de l’éditeur, qui peuvent être consultées sur la page web de la revue. Nous acceptons les contributions en anglais, français, portugais et italien à condition que la langue et le contenu soient liés (la Direction/Rédaction se réserve le droit d’accorder d’éventuelles dispenses en cas de demandes spécifiques et justifiées). Pour de plus amples informations, vous pouvez nous écrire à l’adresse mail tolomeo.redazione@unive.it ou consulter le site de la revue : Il Tolomeo.

Bibliographie indicative

