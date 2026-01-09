Inscriptions Séminaire PatrimoniaLitté - 28 janvier - Entretien autour des dictionnaires d’écrivains

Pour la reprise de son séminaire, le réseau PatrimoniaLitté a le plaisir, avant le lancement d’une série de séances consacrées aux Commandes patrimoniales et organisée par Chiara Zampieri, à une séance exceptionnelle consacrée à l’élaboration des Dictionnaires d’écrivains. Cette séance aura lieu le mardi 28 janvier de 16h30 à 18h30. Elle sera animée par David Martens & Marcela Scibiorska et consistera en un entretien avec Claude Coste, directeur de la collection « Dictionnaires XXe et XXIe siècles » chez Champion, et du Dictionnaire Roland Barthes (2024), ainsi que Catherine Mayaux (directrice, dans la même collection, du Dictionnaire Saint-John Perse, 2025), David Gullentops & Pierre-Marie Héron, qui préparent actuellement le Dictionnaire Jean Cocteau. Il s’agira à cette occasion de nous interroger sur les enjeux patrimoniaux de ce type de publications : quelles en sont les formes et les finalités ? quelles sont les difficultés particulières de l’élaboration de tels ouvrages ? comment les écrivains auxquels un dictionnaire est consacré sont-ils choisis ? quelle place de tels ouvrages prennent-ils dans les évolutions récentes des études et de la recherche littéraires ?

Comme toutes les séances du séminaire PatrimoniaLitté, cette séance aura lieu en ligne et sera ouverte à toute personne désireuse d’y assister et de prendre part aux échanges. Le lien sera envoyé le 28 janvier à la liste de diffusion du réseau. Pour intégrer cette liste de diffusion (ou simplement vous inscrire à cette séance du séminaire), veuillez contacter Dorian Barbieur (dorian.barbieur@kuleuven.be) ou Martin Michel (martin.michel@kuleuven.be).