Henriette Levillain, Catherine Mayaux (dir.), Dictionnaire Saint-John Perse

Poète de réputation mondiale (prix Nobel en 1960), diplomate à la carrière fulgurante brutalement interrompue en juin 1940, Alexis Leger/Saint-John Perse, méritait, à l’instar d’autres grands de notre culture, la publication d’un dictionnaire. Celui-ci s’appuie sur une critique renouvelée, libérée des interdits qu’avait fait peser le poète, enrichie des nombreux documents inédits portés au jour ces dernières années.

Toutefois un dictionnaire d’auteur dans sa forme traditionnelle n’aurait pas rendu compte de l’importance de cette double carrière. Celui-ci, chronologique et thématique, présente les séquences d’une histoire qui débute aux Antilles et se termine sur la presqu’île de Giens, ponctuée d’épisodes glorieux et d’heures sombres. Les regroupements mettent en relief l’origine antillaise et le premier exil à Pau, les voyages choisis ou subis, les maîtres à penser, les amitiés littéraires et relations féminines, les faits et gestes du secrétaire général du Quai d’Orsay, puis de l’exilé à Washington, enfin de l’homme de « grand âge » à Giens. La matière verbale de la poésie, chantante et somptueuse, fait l’objet de rubriques spécifiques.

Qui lit l’ouvrage dans la continuité découvrira peu à peu les deux faces d’une personnalité contestée et fascinante, partagée tout au long de son existence entre la chose publique et le songe. Il apprendra également à connaître la singularité d’une poétique à distance de la modernité et pourtant irréductible à une quelconque tradition.

Henriette Levillain, professeure émérite à Sorbonne Université, auteure entre autres ouvrages de Saint-John Perse (Fayard, 2013, Grand prix de la biographie littéraire de l’Académie française) ; co-éditrice avec Mireille Sacotte, des Cahiers Saint- John Perse (Gallimard). Elle est également l’auteure de Yourcenar, carte d’identité (Fayard, 2016) ; Virginia Woolf, carte d’identité (Fayard, 2021) ; Katherine Mansfield (Flammarion, 2023).

Catherine Mayaux, professeure émérite à l’Université de Cergy Paris, spécialiste de poésie contemporaine, notamment de Claudel et Saint-John Perse. Auteure de Les Lettres d’Asie de Saint-John Perse, les récrits d’un poète (Gallimard, 1994) et Saint-John Perse lecteur-poète (Peter Lang, 2006). Elle a aussi dirigé les collectifs : Modernité de Saint-John Perse ? (PUFC, 2001) ; Saint-John Perse en ses dictionnaires, l’idiolecte d’un poète (Honoré Champion, 2013). Elle fut avec Muriel Calvet commissaire d’expositions, publiant avec elle Voyager en Mongolie, Alexis Leger, Jean Augustin Bussière, Gustave- Charles Toussaint, Henri Picard-Destelan (2019) ainsi que Paul Claudel et Saint-John Perse, chemins croisés (2021).

Version PDF : e-EAN 9782380961263. 20€ TTC.