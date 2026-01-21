Site de la Société d'Études Robbe-Grilletiennes

La Société d’études robbe-grillétiennes, créée en décembre 2025 par Roger-Michel Allemand et Laura Brignoli, est une association savante internationale destinée aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants. Elle a pour but de diffuser, promouvoir et soutenir la recherche sur l’œuvre littéraire et cinématographique d’Alain Robbe-Grillet, notamment à travers la mise en ligne de sa bibliographie critique, de documents textuels ou iconographiques, et de publications dans les Cahiers Robbe-Grillet. Elle tient des séminaires et propose son appui scientifique aux manifestations organisées autour de l’écrivain-cinéaste.

On peut visiter le site pour consulter les documents, soumettre des propositions ou suggérer des initiatives, et adhérer à la Société à l'adresse: serg.iulm.it.

