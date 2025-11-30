Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard (1879-1922). Édition numérique comparative par G. Philippe

Quand un futur prix Nobel retravaille l’un de ses premiers textes.

Dans cette édition numérique comparative du Crime de Sylvestre Bonnard, Gilles Philippe retrace la genèse post-éditoriale de l’œuvre d’Anatole France. D’abord paru en revue entre 1879 et 1881, puis en volume chez Calmann-Lévy en 1881, Le Crime de Sylvestre Bonnard a offert à son auteur sa première notoriété.

Souffrant toutefois de graves défauts de composition narrative et de cohérence chronologique, le roman a été retravaillé une première fois par Anatole France en vue de l’édition de 1903. Cette publication ne donnera toujours pas satisfaction, si bien qu’une nouvelle révision donnera lieu à la quatrième et ultime édition, parue en 1922, soit quelques mois après que l’écrivain a reçu le prix Nobel de littérature.

Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard (1879-1922), édité par Gilles Philippe, Lausanne, Variance, 2025.

Cette édition numérique comparative est disponible sur la plateforme Variance, un comparateur de textes dont la direction scientifique est assurée par Rudolf Mahrer et Joël Zufferey. Son objectif est d’offrir un support qui permette de réunir toutes les versions d’une même œuvre, moderne ou ancienne, et d’assister l’interprétation des transformations, d’une édition à l’autre.