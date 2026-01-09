Jeanne Rohner, Micheline Presle et Danielle Darrieux chez Claude Autant-Lara (1942-1954). Images de stars et fabrique du personnage
Dans la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, Micheline Presle et Danielle Darrieux sont toujours autant plébiscitées par le public et la critique, tenant alors le haut de l’affiche dans quatre films de Claude Autant-Lara (Le Diable au corps, Occupe-toi d’Amélie, Le Bon Dieu sans confession et Le Rouge et le Noir). À partir de l’examen des textes documentant la genèse de ces productions ainsi que d’un projet du réalisateur dans lequel Presle et Darrieux ont été pressenties (Nez de cuir), Jeanne Rohner interroge dans quelle mesure l’image (la persona) des deux vedettes influe sur la construction de leurs personnages. Ceux-ci (ainsi que leurs relations avec les autres personnages) évoluent en effet au fil des moutures scénaristiques en fonction du casting envisagé et en particulier de la star prévue dans le premier rôle. À travers cette incursion dans les coulisses de la création, cet essai met ainsi en lumière la productivité de l’outil génétique appliqué au cinéma.
—
Table des matières
Remerciements
Préface
Introduction
PREMIÈRE PARTIE
MICHELINE PRESLE : LA CONSÉCRATION D’UNE STAR
Chapitre premier. Le Diable au corps (1946-1947)
DEUXIÈME PARTIE
DANIELLE DARRIEUX : LENTE « RESURRECTION » D’APRÈS-GUERRE
Chapitre II. Occupe-toi d’Amélie.. ! (1948-1949) : le retour d’une star
Chapitre III. Le Bon Dieu sans confession (1952-1953) : critique sociale et « guerre des sexes »
TROISIÈME PARTIE
CROISEMENTS ET PROLONGEMENTS THÉORIQUES
Chapitre IV. Une vedette en chasse une autre
Chapitre V. Le Rouge et le Noir (1944-1954) : une rencontre manquée
Chapitre VI. Un projet non tourné : Nez de cuir (1942-1948)
Chapitre VII. Personnage, persona et représentations de genre
Conclusion
Annexes
Bibliographie
Index des noms
Index des films