ATER en Études théâtrales - 6 mois temps complet (Université Côte d'Azur, Nice)

L'équipe d'Études théâtrales de l'Université Côte d'Azur (Nice) propose un poste d'Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) de 6 mois à temps complet (96 h), pour le deuxième semestre de l’année universitaire 2025-2026.

La date de clôture de la campagne est le 30 janvier 2026 et la prise de fonction est prévue pour le 1er mars 2026.

Accéder sur Fabula à la fiche de poste détaillant le profil et les conditions de candidature…

—

Arianna Berenice De Sanctis

MCF Études théâtrales / Ethnoscénologie

Responsable Licence 1 et 2 Études théâtrales, co-responsable du Master AAV

Université Côte d'Azur