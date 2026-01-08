ATER en Études théâtrales - 6 mois temps complet (Université Côte d'Azur, Nice)
Publié le par Marc Escola (Source : Université Côte d'Azur)
L'équipe d'Études théâtrales de l'Université Côte d'Azur (Nice) propose un poste d'Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) de 6 mois à temps complet (96 h), pour le deuxième semestre de l’année universitaire 2025-2026.
La date de clôture de la campagne est le 30 janvier 2026 et la prise de fonction est prévue pour le 1er mars 2026.
Arianna Berenice De Sanctis
MCF Études théâtrales / Ethnoscénologie
Responsable Licence 1 et 2 Études théâtrales, co-responsable du Master AAV
Université Côte d'Azur