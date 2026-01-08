Rencontre avec Franc Schuerewegen à l'occasion de la parution de Racine et la torpille (Librairie Pedone, Paris)

Les éditions STATION ZAPATA ont le plaisir de vous inviter à participer à la rencontre–signature organisée en collaboration avec la librairie PEDONE à l’occasion

de la parution de Racine et la torpille de Franc Schuerewegen, répondant : Tristan Alonge

Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 19h.

Librairie Pedone 13 rue Soufflot 75005 Paris