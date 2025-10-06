Franc Schuerewegen, Racine et la torpille.

"Rendre hommage à une grande œuvre, c'est la malmener un peu. Les deux gestes vont de pair. On ne trouve pas de raie-torpille chez Racine, ce poisson, qui émet des décharges électriques pour chasser, ne fait pas partie du bestiaire de l'écrivain. Mais le critique a plus d'un tour dans son sac et les parties de pêche un peu aventureuses ne lui font pas peur. On n'avait pas encore risqué de lecture postextuelle de l'œuvre racinienne, désormais, avec ce livre, c'est chose faite."

Franc Schuerewegen est professeur de littérature française à l’Université d’Anvers. Il a notamment publié Introduction à la méthode postextuelle. L’exemple proustien (Paris, Classiques Garnier, « Théorie littéraire », 2012) et Le Vestiaire de Chateaubriand (Paris, Hermann, « Fictions pensantes », 2018).