Janice A. Radway, Lire la romance. Femmes patriarcat, et littérature populaire

Écrit au début des années 1980, dans un contexte d'émergence des women studies et des feminist studies au sein des universités américaines, Lire la romance s'intéresse à un phénomène culturel alors en plein essor, qui se décline presque exclusivement au féminin : la consommation de romances. Devenu un véritable best-seller des sciences sociales anglo-américaines, l'ouvrage déploie une méthodologie inédite qui lui permet de saisir les tenants et les aboutissants de ce genre littéraire populaire, depuis sa production jusqu’à sa réception. Lire la romance constitue en particulier la première enquête sociologique sur les lectrices de romances, et contribue par conséquent à démystifier cette pratique dénigrée et prise en tenaille entre le mépris culturel et la condamnation féministe. La démonstration de l’ouvrage s’articule autour d’une question centrale : la lecture de romances renforce-t-elle la culture patriarcale et les systèmes de croyances qui la soutiennent, ou bien dote-t-elle les femmes d’une forme de pouvoir résultant de la revendication d’une pratique peu conforme à leurs rôles sociaux d’épouses et de mères ?

Cette traduction inédite de l’édition de 1991 de Reading the Romance met à la disposition d’un lectorat francophone un texte majeur pour comprendre les ressorts d’une culture plus vivante que jamais, à l’heure où la new et la dark romance rencontrent un succès prodigieux auprès du public féminin.