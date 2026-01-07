"Qui n’offre de bonheur qu’aux incultes " : classes sociales, économiques et culturelles dans  Poussière sur la ville d’André Langevin. Conf. de David Bélanger (Sherbrooke)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence de David Bélanger (UQTR), qui s’intitule « “Qui n’offre de bonheur qu’aux incultes” : classes sociales, économiques et culturelles dans Poussière sur la ville d’André Langevin », et qui aura lieu le mardi 27 janvier 2026, de 8 h 50 à 11 h 40 (EST). L’événement se déroulera en présentiel seulement, au local A4-375 de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke.

Vous pouvez visiter le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/56962