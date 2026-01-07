Penser l'intelligence artificielle. Enjeux philosophiques, politiques et culturels de l'automatisation numérique

Dirigé par Anne Alombert, Alban Leveau-Vallier & Baptiste Loreaux

Contributions d'Anne Alombert, David W. Bates, Pierre Cassou-Nogues, Grégory Chatonsky, Yves Citton, Judith Deschamps, Eugene Favier-Baron, Matthieu Garling, Pablo Jensen, Frédéric Kaplan, Michał Krzykawski, Jean Lassegue, Alban Leveau-Vallier, Giuseppe Longo, Baptiste Loreaux, Le Nguyen Hoang, Arnaud Regnauld, Sofia Taipa, Félix Tréguer, Gwenola Wagon & Simon Woillet

Parution : 19 décembre 2025

Lancement : 15 janvier 2026 à la librairie Utopia (Paris 5)

Comment penser les technologies d'intelligence artificielle autrement qu'entre fascination aveugle et rejet irrationnel ? Cet ouvrage en propose une réflexion critique et transdisciplinaire. En effet, dans le contexte du déploiement fulgurant des IA génératives, ce livre revient sur l'histoire des technosciences informatique et cybernétique et interroge les enjeux philosophiques, politiques et culturels des dispositifs numériques contemporains. Quels sont les présupposés théoriques qui sous-tendent les innovations industrielles nommées « intelligence artificielle » ? Comment l'accélération technologique actuelle affecte-t-elle les institutions et les sociétés ? Quels sont les effets des générateurs automatiques de textes ou d'images sur les pratiques linguistiques et artistiques ? Pour répondre à ces questions, les vingt contributions de l'ouvrage articulent les points de vue de différentes disciplines : philosophie, mathématiques, anthropologie, histoire des idées, informatique, théorie politique, littérature, traduction, théorie des médias, esthétique, arts plastiques. Par-delà fascination naïve et rejet ignorant, cette diversité de perspectives propose un éclairage sur les enjeux des transformations technologiques et anthropologiques présentes et à venir.

Sommaire

Introduction

Pour une pensée critique de l’intelligence artificielle

> A. Alombert, A. Leveau-Vallier & B. Loreaux

De la cybernétique à l’IA : retour historique sur les technosciences contemporaines

De quoi l’IA est-elle le nom ? L’efficacité symbolique du signifiant « intelligence artificielle »

> Alban Leveau-Vallier

« Prodiges et vertiges de l’analogie » cybernétique

> Eugène Favier-Baron

Qu’est-ce qu’une ashbysation ?

> Baptiste Loreaux

La prédiction n’est pas l’anticipation : l’apprentissage automatique et la cognition humaine

> David W. Bates

La créativité du vivant face à l’émergence des corrélations : épistémologie et politique des Large Language Models

> Giuseppe Longo

Sui generis

> Sofia Taipa

Politiques de l’IA : du populisme informatique à la démocratie numérique

Néolibéralisme et intelligence artificielle : une même vision du monde ?

> Pablo Jensen

Délégation aux machines et dépossession de soi

> Jean Lassègue

L’image publique du cloud computing : technopopulisme et souveraineté numérique, enjeux politiques de l’hégémonie technologique étasunienne

> Simon Woillet

L’IA comme accélération de la domination capitaliste et bureaucratique

> Félix Tréguer

Trois questions philosophiques sur la démocratie numérique

> Lê Nguyên Hoang

Ce que l’IA fait aux langues : écriture, traduction et interprétation à l’épreuve des grands modèles de langage

L’intelligence artificielle comme technologie (anti)intellectuelle : logocentrisme informationnel et déraison computationnelle

> Anne Alombert

L’intelligence artificielle générative : une rupture dans le métabolisme informationnel ?

> Michał Krzykawski

Peut-on traduire sans corps ?

> Arnaud Regnauld

Autocatalyse et hyperstition

> Frédéric Kaplan

Ce que l’IA fait aux arts : les pratiques artistiques et créatives à l’épreuve des intelligences artificielles génératives

Intelligence artificielle, rétentions quaternaires et quatrième mémoire

> Grégory Chatonsky & Yves Citton

Le néo-romantisme des IA-images

> Pierre Cassou-Noguès et Gwenola Wagon

Copilotes, anciens et nouveaux

> Mathieu Garling

L’IA peut-elle aussi apprendre à vieillir ?

> Judith Deschamps