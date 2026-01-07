Habiter le paysage : modalités de l’écologie dans l’art, la littérature et la pensée italiennes (Paris Nanterre)

« Habiter le paysage : modalités de l’écologie dans l’art, la littérature et la pensée italiennes »

Écheance : 20 Janvier 2026

Appel à communication ouvert aux doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s français et internationaux

La protection de l’environnement est devenue un enjeu capital pour nos sociétés, mais c’est aussi la matière première d’œuvres et de pensées remarquables. La question environnementale habite en effet aussi bien des textes littéraires que des créations artistiques, des analyses philosophiques ou des perspectives historiques, et nourrit la relecture d’auteurs considérés comme des classiques qui sont réinterprétés dans une tonalité éco-littéraire.

Ces formes de création, lecture et relecture ont été théorisées notamment comme « ecoletteratura » par Niccolò Scaffai (cf. Letteratura e ecologia. Forme e temi di una relazione narrativa, Carocci, 2017), appelée écopoétique dans le champ francophone.

—

La journée d’études organisée par la SIES, Société des Italianistes de l’Enseignement Supérieur, conjointement avec les universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris Nanterre, permettra à de jeunes chercheurs et chercheuses de présenter leurs travaux en cours, que ceux-ci s’inscrivent dans le champ des études italiennes ou qu’ils relèvent d’autres disciplines s’appliquant à des objets de recherche ou à des perspectives italiennes. Elle aura lieu à l’Université de Nanterre le jeudi 27 mai 2026.

—

Les propositions de communication – titre et abstract (de 2500 signes), en français ou en italien, sont à envoyer avant le 20 janvier 2026 à l’adresse cfp.sies2026@gmail.com. Les réponses parviendront avant le 20 février.

—

Les thématiques abordées lors de la journée d’étude pourront être, par exemple :

– La spécificité de la littérature dite « écologique »

– La place de l’environnement dans l’imaginaire artistique et littéraire;

– La réinterprétation, dans une tonalité éco-littéraire, d’auteurs considérés comme des classiques

– Le discours écologique, relecture du canon littéraire ou contestation de celui-ci?

– La représentation de la nature: naturalité versus artefact?

– Les mutations (historiques, sociales, économiques) de l’environnement

– La littérature peut-elle/doit-elle contribuer à la création d’une conscience écologique?

– Régionalismes: la nature à l’épreuve du « local »

– Mythe du paysage national et patrimonialisation des territoires

– Monde « soutenable » et monde « insoutenable »

– Habiter le monde: la question des formes de vie

– Représenter les « monstruosités » écologiques

– L’environnement comme « milieu » de vie

—

Comité scientifique:

Maria Pia De Paulis, Sorbonne Nouvelle

Christophe Mileschi, Paris-Nanterre

Manuela Parillo, Panthéon-Sorbonne

Judith Revel, Panthéon-Sorbonne

Isabel Violante, Panthéon-Sorbonne.