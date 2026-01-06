Jean-Louis Hourquet, Énigmatique Nicolas Poussin

Au XVIIe siècle, le tableau dit mystérieux constitue un genre reconnu, exerçant une influence qui a été largement sous-estimée des historiens d’art. Cette observation s’applique par excellence à Nicolas Poussin dont certaines toiles ne peuvent s’éclairer que par référence à un dispositif visant justement à créer une énigme. De ce dispositif, le présent ouvrage entend faire apparaître les ressorts souvent fort inattendus : équivoques visuelles, rébus, système concerté d’éléments de la représentation visant soit à guider, soit à égarer le spectateur, dans sa découverte d’une signification très différente de celle qu’implique le titre de l’œuvre. Qui eût ainsi cru que le grand peintre classique, souvent regardé comme modèle d’académisme, en vienne à se révéler un créateur de tableaux ludiques ?

Table des matières…

Introduction…